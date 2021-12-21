قال متحف التاريخ الطبيعي في لندن، وهو من الوجهات المفضلة التي تتردد عليها الأُسر خلال عطلة عيد الميلاد، إنه مغلق حتى الأسبوع المقبل بسبب نقص الموظفين مع زيادة الإصابات بكوفيد-19 في بريطانيا.



وأضاف على تويتر "المتحف في منطقة ساوث كنسينجتون سيُغلق اعتبارا من 21 إلى 27 ديسمبر نظرا للنقص غير المتوقع في عدد الموظفين. نعتزم إعادة الفتح يوم الثلاثاء 28 ديسمبر. يمكنكم كذلك حجز تذاكر جديدة في موعد مستقبلي من على موقعنا الإلكتروني".



وأعلن صادق خان، رئيس بلدية لندن، حالة "حادثة كبرى" في المدينة لمساعدة المستشفيات على مواجهة نقص العاملين الصحيين في ظل زيادة عدد حالات دخول المرضى.