كشفت دراسة جديدة نشرت في بريطانيا ، أن الشركات في المملكة المتحدة تضررت من ارتفاع أعداد الموظفين الذين تركوا وظائفهم بشكل طوعي خلال عام 2021، فيما يواجه العديد من أرباب العمل احتمال المزيد من الاستقالات ، وحدوث أزمة في التوظيف في السنة الثالثة لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19-) ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.



وكشف معهد الإدارة المعتمد لوكالة بلومبرج ، أن نسبة الرحيل الطوعي للموظفين بين شهري نيسان/ أبريل وكانون أول/ ديسمبر من هذا العام كانت أعلى مما كانت عليه في نفس الفترة من عام 2019، وفقا لنحو 45?? من المديرين الذين شملهم الاستطلاع.



وأوضحت بلومبرج أن المؤسسات الكبرى شهدت رحيل عدد من المديرين أكبر من مثيلهم في الشركات الصغيرة. وبالإضافة إلى ذلك، قال نحو 60?? من المديرين في شركات القطاع الخاص إن عملية التوظيف باتت من الصعوية بمكان عما كان عليه الأمر قبل كوفيد.19-



وأشار الاستطلاع الذي شمل 1226 مديرا في المملكة المتحدة، وأجري خلال الفترة من 14-9 كانون أول/ديسمبر الجاري ، إلى تحول عميق في سوق العمل ، فيما صار يعرف في الولايات المتحدة بموجة "الاستقالات الكبرى".

