تسبب متحور فيروس كورونا "أوميكرون" الذي ينتشر بشكل سريع في الولايات المتحدة الآن في إلغاء عرض رئيسي على مسرح برودواي للمرة الأولى.



وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أنه تم إلغاء عرض "جاجد ليتل بيل"، وهي مسرحية موسيقية مستوحاة من أغاني الفنانة الأمريكية ألانيس موريسيت، ولن يتم فتحه مرة أخرى.



وقال المنتجون في بيان نُشر عبر تويتر: "التحول الجذري للأحداث هذا الأسبوع مع الانتشار السريع لمتحور أوميكرون، غيّر كل شيء مرة أخرى".



وسجل العرض العديد من حالات الإصابة بفيروس كورونا بين المشاركين فيه.



وكان العرض الأخير من جاجد ليتل بيل قد أقيم على مسرح برودواي في 17 كانون أول/ديسمبر الجاري.



واضطرت عروض موسيقية أخرى في نيويورك، بما في ذلك "هاميلتون"، لوقف العروض الفردية، على الرغم من وجود خطط لاستئنافها.



كما توقفت عروض موسيقية مثل "علاء الدين"، و"عزيزي إيفان هانسن" مع عدم وجود خطط لاستئنافها سوى بعد عيد الميلاد (كريسماس).