تُطرح أول رسالة نصية قصيرة في العالم في مزاد علني في باريس كقطعة رقمية تاريخية.



وتجري المزايدة على الرسالة القصيرة في دار المزادات "أجيت" في باريس كرمز غير قابل للاستبدال، ما يعني أن القطعة تحتوي على شهادة رقمية لإثبات المصداقية، وتعتبر بذلك هى الرسالة الأصلية.



يشار إلى أن من يمتلك الكود - الذي تؤمنه تقنية بلوك تشين - سوف يكون المالك الرقمي للرسالة القصيرة بشكل يمكن التحقق منه.



وأرسل نيل بابوورث، المبرمج في شركة فودافون، الرسالة في كانون أول/ديسمبر 1992 إلى زميل استقبلها أثناء وجوده في حفل الشركة بمناسبة عيد الميلاد (كريسماس).



وتقول الرسالة "ميري كريسماس" (عيد ميلاد سعيد).



وتزداد شعبية هذه الشهادات الرقمية - حيث تم بيع أول رمز غير قابل للاستبدال لتغريدة لمؤسس تويتر جاك دورسي بمبلغ 9ر2 مليون دولار في مزاد في وقت سابق من هذا العام، وبيع أول كود مصدر لمخترع الانترنت تيم بيرنرز لي بسعر 4ر5 مليون دولار.



ومن المرجح أن تكون عائدات المزاد للرسالة القصيرة أقل من ذلك بكثير. وتتوقع دار المزادات بيعها بما يتراوح بين 100 ألف و200 ألف يورو.