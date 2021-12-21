أعلنت جامعة الأزهر عام 2022 عامًا للمناخ والبيئة، كما وضعت أجندة متكاملة لرفع الوعي بضرورة الحفاظ على البيئة بين طلاب الجامعة وجميع منتسبيها.



وقررت الجامعة - خلال إعلان البيان الختامي وتوصيات مؤتمرها حول (التغير المناخي) - التكفل بتقديم نموذج عملي لمجابهة التغيرات المناخية لتقديمه لمؤتمر COP27 من خلال تخصيص أحد مباني كليات الجامعة كنموذج لتنفيذ نتائج وتوصيات المؤتمر من زراعة سطح المبنى، والاعتماد على الطاقة النظيفة في توليد الكهرباء، والتصميم المعماري والبيئة الخضراء وكل ما يدعم سبل استدامة الموارد.



كما قررت دعم كافة المبادرات التي تم استعراضها خلال أيام المؤتمر والممثلة في مبادرة "سطح أخضر"، ومبادرة ذوي الهمم لدعم البيئة، ومبادرة "غرفة عملية صديقة للبيئة" لمراقبة السلوكيات البيئية الخاطئة ونشر السلوكيات الصحيحة.



يُذكر أن جامعة الأزهر قد عقدت مؤتمرها العلمي الثالث تحت عنوان (تغير المناخ .. التحديات والمواجهة) خلال الفترة (18 - 20) ديسمبر الجاري برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والوزراء والمحافظين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والعلماء والباحثين المتخصصين بمختلف المجالات المؤثرة في البيئة، وممثلي علماء الدين والمثقفين، ورؤساء الجامعات وأساتذتها، والإعلاميين والصحفيين، والطلاب والطالبات من مختلف الكليات والتخصصات العلمية.