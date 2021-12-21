أطلق ناشطون بيئيون في بنغلادش عشر سلاحف في غابة نائية، في محاولةٍ لإحياء الأنواع المهددة بالانقراض بمنطقة دمّرتها إزالة الغابات والصيد غير القانوني.



واختفت السلاحف الآسيوية العملاقة من تلال شيتاغونغ الخصبة، بعد أن كان عددها كبيراً في أنحاء الغابات الاستوائية الكثيفة في البلاد.

وجُرّدت المنطقة من الغطاء النباتي بسبب شق الطرق الجديدة ومشاريع التنمية. وتحظى السلاحف في بنغلادش بشعبية في المطبخ القبلي المحلي.



ورُبّيت السلاحف العشر التي أُطلقت نهاية الأسبوع في الأسر، بعد أن أُنقذت عائلتها من الذبح.



وقال رئيس التحالف من أجل بقاء السلاحف ريك هدسون الاثنين إن إطلاق السلاحف كان "خطوة أولى كبيرة فعلاً" لإعادة الكائنات إلى موطنها الأصلي.



وستُزوّد كل سلحفاة بجهاز إرسال، وسيراقب علماء الأحياء تحرّكاتها.



ويُعدّ هذا النوع من السلاحف الأكبر من نوعه في آسيا، ويمكن أن يصل وزنه إلى 35 كيلوغراماً. ويُعتقد أنه أحد أقدم سلالات السلاحف في العالم.