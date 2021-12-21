قللت شركة ماهيندرا هوليدايز آند ريزورت إنديا المحدودة، التي تنظم قضاء العطلات، من مخاوف أن يتسبب متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" في اضطراب كبير في قطاع السياحة في الهند أو خطط الشركة التوسعية مع اقتراب موسم نهاية العام.



ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، استفادت الشركة من طفرة حركة السفر المحلي بعد الموجة الثانية من إصابات كورونا التي جعلت النظام الصحي في الهند على شفا الانهيار في وقت سابق من هذا العام.



وقال الرئيس التنفيذي للشركة، كافيندر سينج اليوم الثلاثاء إن نسبة الإشغال عادت إلى مستويات ما قبل الوباء، ومن المرجح أن تصل إلى ما يزيد عن 80% في الربع الجاري.



وقال سينج في مقابلة مع هاسليندا أمين وريشاد سلامات، من تليفزيون بلومبرج: "هذا لأنه ليس لدينا في الهند حاليا عدد كبير من حالات

أوميكرون مثل التي نراها في أماكن أخرى، لكننا نراقب الوضع بالتأكيد ... نحن لا نعتبر أوميكرون سببا لعرقلة خططنا - لا بد أن ينمو الترفيه المحلي."



يشار إلى أن التفاؤل الذي أبداه سينج يأتي في حين يغذي المتحور أوميكرون فوضى متجددة في السفر حول العالم. وأعادت بعض الولايات الهندية المتوترة فرض قيود بسيطة، حيث سجلت العاصمة دلهي والحاضرة المالية للبلاد مومباي عددا قليلا لكنه متزايدا من الإصابات بكورونا في الأيام الأخيرة بعد اكتشاف حالات إصابة بالمتحور أوميكرون داخل حدود الهند.