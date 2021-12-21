بوابات خشبية تنتشر في قطعة أرض زراعية كبيرة حولتها المصرية مديحة منصور إلى منتجع صحي لسكان القاهرة الراغبين في الهروب من صخب العاصمة المصرية المكتظة.



يختار زوار المزرعة، التي تقع على طريق ساحلي يبعد نحو 50 كيلومترا عن وسط المدينة، بين قضاء يوم بسيط للشواء وبين قضاء يوم في التأمل وممارسة اليوجا وأنشطة فنية وموسيقية، والأكثر أهمية من ذلك هو أنهم يشعرون بالنشاط وعودة الانتعاش لحياتهم التي تعاني زحاما في كل شيء.



وتشجع مديحة الكبار على الجلوس وسط الطبيعة وممارسة الزراعة وتعليم أطفالهم احترام محيطهم فيما تقول إنها فرصة "لتغذية الروح".



وقررت مديحة (48 عاما) التي كانت مديرة إقليمية في قطاع النفط بشركة كبرى تركت وظيفتها ذات الأجر المرتفع وسفرها عبر العالم مفضلة بدلا العودة لجذورها من أجل علاج ما تقول إنه سنوات من الإرهاق المتراكم.



وقالت مديحة منصور، صاحبة مشروع بوابات، لتلفزيون رويترز "أنا طبعا لما جيت كنت لسه بالفكر أكتر بتاع عقلية الأعمال، الفكر بتاع (شركة) شل وكده وإن أنا لازم أحط كل حاجة تتكتب وبالضبط وبالورقة وبالقلم. فكنت كاتبه ١٣ حاجة أساسية عايزة أعملها، يعني عايزة أعمل مكان، عايزة أعمل حجرة ملح، عايزة أعمل بوتيك، هوتيل فندق صغير الناس تيجي تقعد فيه، عايزة أعمل أفران بلدي، مهم قوي عندي طريقة الأكل، نوري (نظهر) الأكل المصري إزاي حلو فكنت كاتبة كل حاجة، وبعدين بالوقت هي فعلا الأرض بتعلم الصبر وطبعا بيقابلك شوية تحديات وحاجات بتعدي فيها صعبة أوي فبتغير الفكر شوية".



وأضافت "خلاص وصلت لسن معين عايزة أعمل حاجة خاصة بي وفي نفس الوقت كنت بصراحة برضه تعبت شوية لأن مجهود كبير إن أنا بسافر طول النهار. فمرة كنت بايتة 4 ليالي على الطيارة من 5 أيام، وكمان ابني الصغير ابتدى فيه احتياج برضه. وعندي مشاريع بالآفات وملايين. في نفس الوقت قلت أنا هتجرأ وأعمل الفكرة دي، بس في نفس الوقت كنت مرعوبة".



والفكرة وراء البوابات المقامة في الأرض مجازية ورمزية للدخول إلى مرحلة جديدة من حياة الإنسان بمجرد المرور عبرها.



وعن ذلك تقول مديحة "هي كل بوابة مش بتمثل مرحلة قد ما بتمثل فكرة. يعني مثلا بالنسبة لي أنا بحس الناس عشان توصل لمستوى معين من البيس (السلام) أو من الراحة النفسية انها وصلت لأحلامها. فيه ناس بيوصلوا بالتأمل، فيه ناس بيوصلوا بالميديتيشن، فيه ناس بيوصلوا إن هما بياخدوا سكة معينة في الشغل، بيتعبوا جدا، فيه ناس من الفن، فكل بوابة بتفكرني بأن ممكن نتجرأ ونخش البوابة أو نعدي في البوابة اللي إحنا شايفينها هتوصلنا لحتة معينة إحنا عايزينها".



ومن بين زوار بوابات، عمرو أبو زيد، الذي قال لتلفزيون رويترز "والله الواحد لما بييجي هنا بيبعد شوية عن الحياة اللي هو عايشها كل يوم اللي هي فيها صخب وفيها دوشة وفيها حركة كتير وفيها مسؤوليات ومشغوليات وكده، بآجي هنا باريح، باستجم، وكمان باقدر إن أنا أجمع كمان صحابي فبنحس إن إحنا يعني في ألفة، ومكان طبيعي حوالينا خضرة وي طبعا حاجة ناقصانا جدا في القاهرة".



وتأمل مديحة منصور أن يتسنى استخدام مزرعتها في مشاريع السياحة المستدامة وأن تكون يوما ما قادرة على استقبال زوار جدد قادمين من جولة في المتحف المصري الكبير الذي يتم بناؤه على مقربة منها.