أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 7ر274 مليون إصابة ، بينما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها 68ر8 مليار جرعة.



وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 274 مليونا و708 آلاف حالة.



وارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و 354 ألف حالة وفاة.



وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز ثمانية مليارات و 682 مليون جرعة.



تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات