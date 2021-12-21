كشفت الروسية ناتا فيخليانتسيفا أنها لن تستطيع السفر إلى أستراليا والمشاركة في أولى البطولات الأربع الكبرى للتنس في العام الجديد لأن اللقاح الذي حصلت عليه ضد كوفيد-19 غير معترف به من سلطات الصحة المحلية.



ويحتاج كل اللاعبين واللاعبات إلى الحصول على جرعتين من لقاح معترف به، أو الحصول على استثناء طبي، للمشاركة في أستراليا المفتوحة التي تقام خلال الفترة 17-30 يناير كانون الثاني.



و(سبوتنيك في) ليس ضمن اللقاحات المعترف بها من الحكومة الأسترالية، ما تسبب في حرمان فيخليانتسيفا المصنفة 54 عالميا سابقا من الظهور في ملبورن بارك.



وكتبت اللاعبة الروسية البالغ عمرها 24 عاما على تويتر "لسوء الحظ، لن أستطيع المشاركة هذا العام (في أستراليا المفتوحة)".



وأضافت "أنا سعيدة جدا بمستواي في التنس في البطولات القليلة الماضية، وكنت أود اللعب (في أستراليا) لكن سبوتنيك غير معترف به".



وكانت اللاعبة المصنفة 194 عالميا حاليا تحتاج إلى عبور الأدوار التمهيدية في ملبورن بارك أو الحصول على بطاقة دعوة للظهور في منافسات الفردي الرئيسية بأستراليا المفتوحة.



وفي العام الماضي، خسرت فيخليانتسيفا أمام مواطنتها فاليريا سافينيخ في الدور التمهيدي الأول.