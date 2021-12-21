أصبح لوه كين يو أول سنغافوري يتوج بطلا للعالم في الريشة الطائرة بفوزه 21-15 و22-20 على الهندي كيدامبي سريكانث في ويلفا بإسبانيا ، بعد أن لعب وهو يشعر بآلام إصابة في الكاحل تركته على مقعد متحرك في اليوم السابق.



وأصيب لوه (24 عاما) في الكاحل الأيمن خلال فوزه في دور الثمانية على الهندي إتش.إس برانوي وتفاقمت الإصابة في انتصاره بالدور قبل النهائي على الدنمركي أنديرس أنتونسن في اليوم التالي.



وكان لوه يستطيع بالكاد المشي، واستخدم مقعدا متحركا في التنقل.



وتعين على لوه، الذي ارتقى إلى المركز العاشر في التصنيف العالمي، تعويض تأخره 9-3 في الشوط الافتتاحي قبل أن يحسم انتصاره وينضم إلى نادي الصفوة.



وفاز فقط لاعبون من الصين وإندونيسيا والدنمرك واليابان بلقب الرجال منذ انطلاق بطولة العالم في 1977.



وتغلبت اليابانية أكاني ياماجوتشي على التايوانية المصنفة الأول عالميا تاي تزو ينج لتفوز بلقب السيدات، وحصل الثنائي الياباني المكون من تاكورو هوكي ويوجو كوباياشي على لقب زوجي الرجال.



وفازت الصينيتان تشين قينغتشين وجيا يفان بلقب زوجي السيدات بينما نال ثنائي تايلاند المكون من ديتشابول بوافارانوكروه وسابسيري تايراتاناتشاي بلقب الزوجي المختلط.