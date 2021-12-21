تبدأ حكومة هونج كونج تطبيق إجراء يتطلب من موظفي الحكومة تقديم شهادة تثبت حصولهم على التطعيم ضد فيروس كورونا عند دخولهم المباني والمكاتب الحكومية لأغراض متعلقة بالعمل اعتبارا من منتصف شباط/فبراير، وفقا لبيان رسمي.



وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أنه سوف يمكن للأشخاص غير المؤهلين لتلقي لقاحات كورونا بسبب ظروف طبية مدعومة بشهادة طبية سارية إجراء فحوص الكشف عن الإصابة كل ثلاثة أيام كبديل للتطعيم.



وبداية من 3 كانون ثان/يناير، سوف يخضع جميع الموظفين الحكوميين في هونج كونج الذين لم يتلقوا جرعة أولى على الأقل من اللقاحات للفحوص مرة واحدة كل ثلاثة أيام، بدلا من مرة واحدة في الأسبوع حاليا.



وتلقى نحو 96% من موظفي الحكومة في هونج كونج جرعة أولى على الأقل من اللقاحات حتى الآن.