ليلى الشافعي



أعلنت الهيئة العامة لشؤون القُصر أمس الثلاثاء الموافق 21 ديسمبر 2021 عن إضافة خدمتين جديدتين لتطبيق سهل الحكومي، الأول يمكن المشمولين برعاية الهيئة من طلب كشف حساب لحساباتهم، والثاني يمكن المشمولين بالرعاية من طلب صرف منحة زواج للقاصرين.

وأوضح مدير مركز نظم المعلومات في الهيئة العامة لشؤون القصر طارق الشطي أن عدد الخدمات المقدمة من قبل الهيئة عبر التطبيق ارتفع إلى 32 خدمة وذلك بإضافة الخدمتين الأخيرتين، وهو ما يعزز من سعي الهيئة للمساهمة بفعالية في خطة التحول الرقمي التي تتبناها الحكومة.

وشدد الشطي على حرص الهيئة على مواكبة التطورات التكنولوجية وكل ما فيه تيسير وخدمة للمشمولين برعايتها، مؤكدا استمرار الجهود الهادفة لإضافة المزيد من الخدمات الجديدة عبر التطبيق والتي ستسهم وبشكل كبير في سرعة إنجاز معاملات أبنائنا وبناتنا المشمولين برعاية الهيئة وإنجاز معاملاتهم واستفساراتهم آليا دون استخدام المراسلات والكتب الورقية.

يذكر أن «سهل» تطبيق حكومي موحد أطلق منتصف سبتمبر 2021 ويهدف إلى تعزيز كفاءة وسرعة إنجاز المعاملات.