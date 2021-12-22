في إطار سعيها المتواصل لدعم وتشجيع الكوادر الوطنية، رعت شركة الخطوط الجوية الكويتية معرض التصميم الهندسي الـ 40 لكلية الهندسة والبترول، والذي أقيم تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وذلك بمشاركة 102 مشروع من مختلف التخصصات والأقسام الهندسية، حيث ضم المعرض عددا كبيرا من المشاريع الهندسية التنافسية التي حملت طابع الإبداع والابتكار صممت بأياد وعقول كويتية شابة من المهندسين والمهندسات ضمن مشاريعهم للتخرج.

وحضر حفل اختتام المعرض عدد من الرعاة والمسؤولين والقياديين وقامت «الكويتية» ممثلة بمدير دائرة العلاقات العامة والإعلام فايز العنزي بتكريم الفائزين تشجيعا لهم على مشاركتهم في المعرض.



وقال العنزي: إن مشاركة «الكويتية» في هذا المعرض تأتي حرصا منها على دعم المواهب والكوادر الشابة وحديثي التخرج، حيث إن الشركة تولي اهتماما كبيرا بتشجيع الطلبة وإعطائهم الدفعة المعنوية التي يستحقونها، لإيمانها التام بالقيمة الكبيرة للجيل القادم من أبنائنا وبناتنا الشباب وقدرتهم على تأدية دورهم في إكمال مسيرة النجاح للآباء والأجداد عبر تعزيز عجلة التنمية وتحقيق رؤية كويت 2035 وتحويلها إلى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي، فهؤلاء الطلبة هم الثروة الحقيقية والاستثمار الأمثل للكويت.