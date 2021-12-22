متفائل وأرى توجه القيادة السياسية إلى الإصلاح السياسي والاقتصادي الشامل فالدولة إذا كانت بخير سنكون جميعاً بخير

نسعى لإيجاد مقعد دائم للأديب الكويتي في المجلس الأعلى للتخطيط لما لذلك من أهمية لمستقبل الأدب الكويتي

الإعلام والفن لهما رسالة وقيمة كبيرة في الوقت الحالي ونعمل للارتقاء بالعمل الأدبي والثقافي ووضع خطة عمل لإعادة الثقة للأديب الكويتي

حزنا كثيراً لعدم مشاركة الكويت في كأس العرب وأعمال الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا مثلت البلاد خير تمثيل

لدينا «أزمة قرار» ساهمت في تراجع الكويت والمحسوبيات سببت ذلك

بعض القرارات العشوائية أثناء «كورونا» أفلست عدداً من المشاريع الصغيرة وتوجه أصحابها للخارج

أفكار طبقت في الخليج اليوم كانت مطروحة في الكويت منذ 40 عاماً ولكن أزمة القرار أوقفتها

المزج بين اندفاع الشباب وحكمة الكبار يمكن أن يساهم في صناعة القرارات وتسريع تنفيذها

سنعاني من «قرارات كورونا» لسنوات ما لم نضع حلولاً تعيد ثقة المستثمر في وطنه وتجذب الأجنبي

مسلسل يوثق حياة د.صالح العجيري وحقبات مميزة بتاريخ الكويت يعرض في رمضان



أجرت اللقاء: دارين العلي



تتشعب المحاور وتتوسع الآفاق وتكثر المواقف أثناء الحوار مع شخصية رغم صغر سنها، تجمع خبرات واسعة في شتى المجالات من أديب إلى شاعر وإعلامي إلى سياسي بامتياز واقتصادي يحمل أفكارا إبداعية ويملؤه اندفاع الشباب لتحقيق الأفضل لوطن أجمل.

عضو مجلس ادارة رابطة الأدباء ورئيس تحرير جريدة المؤشر الاقتصادية والمدير التنفيذي في شركة براند للخدمات الاعلامية مزيد المعوشرجي، صاحب العديد من المبادرات والافكار التي تحولت إلى واقع وحقائق في دعم الابداع الشبابي.

تؤلمه كلمة «كانت الكويت الأفضل» ولكنه يؤمن بأن العودة تحتاج الى وضع الرجل المناسب في المكان المناسب والتخلي عن المحسوبيات، لأن التراجع في الأداء سببه «أزمة القرار» والقرار لكي يتخذ بسرعة وينفذ يحتاج إلى كفاءات.

ينتقد الوضع العام ولكنه في الوقت نفسه يضع حلولا تلقى آذانا صاغية لدى المسؤولين، لأنه لا ينتقد بكتاباته لمجرد التشهير بل لإعادة الأوضاع إلى السكة السليمة في طريق التنمية والتطوير.

في السطور المقبلة نص الحوار مع المعوشرجي الذي زارنا في «الأنباء» وتحدث عن أزمة كورونا وكيفية تعامل الكويت معها والخروج منها، معلنا عن عمله الجديد الذي سيعرض خلال رمضان المقبل ويوثق مراحل معينة من تاريخ الكويت مع د.صالح العجيري، وصولا الى مواقفه السياسية والاجتماعية التي تسعى إلى خدمة الوطن، فإليكم التفاصيل:





بداية حضرتكم كاتب وأديب وشاعر وإعلامي واقتصادي وسياسي، كيف تتحدث عن مزيد المعوشرجي ضمن كل هذه المسميات؟



٭ نعم أنا أرى أن هذا الأمر بيئة صحية للعطاء، ولعل من أقرب الشخصيات إلى قلبي الاستاذ غازي القصيبي الذي كان سياسيا وأديبا واقتصاديا تجتمع في شخصيته كل هذه المسميات وكان مبدعا بكل معنى الكلمة، وربما أنا أعمل في مختلف هذه المجالات ولكنني أود أن أشير الى أنني حاليا كعضو في رابطة الأدباء الكويتيين أركز مع زملائي الاعضاء على الارتقاء بالعمل الأدبي والثقافي في الكويت ووضع خطة عمل لإعادة الثقة والقيمة للأديب الكويتي عبر هذه الرابطة التي تعتبر امتدادا لأول ناد أدبي خليجي كان في الكويت منذ 1926 ومن ضمن أهدافنا في هذا الشأن ايجاد مقعد دائم للأديب الكويت في المجلس الأعلى للتخطيط لما لذلك من أهمية في التخطيط لمستقبل الأدب الكويتي، وهنا أشير إلى أننا حزنا كثيرا لعدم مشاركة الكويت في كأس العرب ولكننا في المقابل سعدنا بمشاركة روح وفن وأدب الفنان الراحل عبدالحسين عبد الرضا الذي مثلت أعماله الكويت بقوة بعد أن غابت كلاعب رياضي، وأي دولة تعرف قيمتها من خلال أدبائها وفنانيها ورياضييها والاهتمام بالأدب والثقافة ينعكس على صورة الكويت في الخارج.



بلدنا أمانة



من هو الأقرب إلى نفسك الأديب والكاتب أم الاقتصادي أم الإعلامي؟



٭ أنا أرى نفسي ككاتب أكثر من أي شيء آخر، فالكاتب يكتب شعرا ويكتب فكرا، وقد لاقت الكثير من كتاباتي آذانا مصغية لدى المسؤولين، فأنا عادة أكتب وانتقد ليس لمجرد الانتقاد وانما أضع الحلول، البعض ينتقد أحيانا للتشهير أو لإلحاق الضرر بشخص معين، أنا أؤمن بأن الانتقاد يجب أن يتبعه تقديم الحل، فبلدنا أمانة لدى كل فرد فيها وعليه أن يحملها، الكتابة بشكل عام يجب ان تكون لها قيمة وعادة ما امزج في كتاباتي السياسة بالقصص الاجتماعية، كما أني نشط جدا في العمل الاعلامي، فالإعلام والفن لهما رسالة وقيمة كبيرة في الوقت الحالي، لأن إيصال الرسالة من خلال كتاب أو عمل فني أو مسلسل يكون بطريقة أفضل من الأساليب الأخرى، ونحن نسعى لتسخير الاعلام لتحقيق هذه الرسالة التي ترفع من قيمة الكويت مع المحافظة على الهوية العربية.



وما آخر أعمالكم التي تقومون على انجازها حاليا في الكتابة؟



٭ نعمل حاليا على انجاز عمل أعتز به وهو مسلسل تلفزيوني سيعرض خلال رمضان المقبل عن قصة حياة د. صالح العجيري الذي يجسد دوره بنفسه ويتحدث عن محطات وحقبات كثيرة في تاريخ الكويت، والعجيري شخصية ليس لها مثيل في الوطن العربي فهو المؤرخ والفلكي والطبيب وحتى الممثل، فهو من أوائل من اعتلوا خشبة المسرح في الكويت، وانا الكاتب والمشرف العام على العمل الذي كتب قبل جائحة كورونا، وكان هدفه تعريف الجيل الحالي والأجيال اللاحقة بأن الكويت التي نراها اليوم بخير ونعمة قد مرت بظروف كثيرة سواء اجتماعية أو سياسية أو كوارث طبيعية ولكنها مرت منها بسلام بسبب نوعية أهلها محبي الخير والسلام، كما يضيء المسلسل على علاقة الحاكم والمحكوم المميزة وتعزيز الهوية الكويتية العربية الأصيلة.



تأثير كورونا



ونحن نعيش ظروفا اسثنائية بسبب جائحة كورونا وبعد العودة إلى الحياة شبه الطبيعية أين أنتم اليوم وكيف أثرت الجائحة على مسيرتكم في مختلف المجالات؟



٭ الجـــائحــة أثـــرت على الجميع اجتماعيا واقتصاديا، وكشخص يعمل في القطاع الخاص حاولت التكيف مع الجائحة وتغير نوع التعامل مع الأعمال فتحولنا إلى نظام الأونلاين وهي من ايجابيات الجائحة ايجاد وسائل أخرى وفتح أبواب جديدة، ولكن كان هناك عدم انصاف حكومي مع القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة، فقد تم تركهم للمكافحة بمفردهم لمواجهة قرارات عشوائية وغير مدروسة، ونحن طبعا مع جميع القرارات التي تحفظ الصحة العامة، ولكن في الوقت نفسه ألا تسبب الانهيار في الاقتصاد الوطني، والمشاريع الصغيرة جزء منه وأصحابها سيفقدون الثقة بالعمل في الكويت وبالفعل هذه القرارات العشوائية تسببت في إفلاس العديد من المشاريع التي كانت متميزة وترقى لأن تصبح شركات كبيرة، إلا أنها أقفلت وفضل أصحابها العمل خارج الكويت في قطر والامارات وغيرهما الأكثر أمنا من الناحية الاقتصادية، وربما نجحت الدولة الى حد ما من الجانب الصحي ولكنها فشلت في الجانب الاقتصادي وسنعاني من ذلك لسنوات مقبلة ما لم تضع حلولا ناجعة تعيد ثقة المستثمر في وطنه وتجذب المستثمر الأجنبي، وأتمنى أن تضع الحكومة المقبلة خطة عمل على رأس أولوياتها الملف الاقتصادي، وأن تخدم جميع الوزارات هذا الملف لتحسين تصنيف الكويت في مختلف المجالات التي تأخرت فيها كالتعليم والصحة والتنمية والرياضة وغيرها.



سبل التعافي



ولكن هذه الأزمة أثرت على العالم أجمع من مختلف النواحي سواء الاقتصادية أو المعيشية أو الثقافية وغيرها، فكيف تتوقع الخروج من الأزمة محليا وما السبيل الى التعافي؟



٭ باعتقادي أن الدول القوية هي الدول التي تعمل على الاستفادة من الازمات وفي كيفية التطوير من نفسها وتجد فرصة لتعالج الخلل المتراكم لديها منذ سنوات وتضع حلولا جذرية لمشاكلها، وهناك أمثلة كثيرة من هذه الدول مثل اليابان وماليزيا وتركيا وغيرها ولكن المحزن ان الكويت تمتلك الكثير من الامكانيات وتمتلك كل مقومات النجاح للتحول من دولة نامية الى متقدمة من مخزون مالي أو كوادر بشرية وعقول فذة ولكنها مكانك سر، ونحن مررنا بكثير من الأزمات كأزمة الغزو مثلا واليوم جائحة كورونا، وهذه الأزمات يجب أن تكون دافعا للانتقال نحو الافضل والاستفادة منها لمعالجة الفساد والتحول نحو التنمية.



تأخر الكويت



نلمس في حديثك عتبا ما على الكويت التي كانت منذ القدم رائدة في محيطها العربي والخليجي تحديدا على مختلف الصعد الثقافية والسياسية والسياحية وغيرها فأين هي اليوم برأيك؟



٭ كلمة «كانت» مؤلمة جدا بالنسبة لي، فنحن من جيل تربى على أن تكون الكويت دائما في المقدمة، وهذا ما نود أن نراه مجددا، فالدول التي تمتلك كل الامكانيات اذا لم تتقدم يمكن ان تتراجع بشكل أكبر، ومقارنة الكويت بدول الخليج المحيطة سليمة جدا ومنطقية كونها تتشابه في جميع المجالات الفكرية والعادات والتقاليد والظروف السياسية المحيطة والاوضاع الاقتصادية، إلا أن سبب تأخر الكويت هو أزمة قرار، فمثلا منظومة التفكير بالقرار وصناعته في الامارات مثلا سريعة جدا وكذلك في السعودية وقطر التي باتت سباقة وليس فقط بالرياضة، ونحن كخليجيين يسعدنا ويفرحنا جدا ما وصلت إليه قطر في التعليم والتنمية والاقتصاد والأمن الغذائي والوظيفي، والمشكلة أن هناك أفكارا طبقت في الخليج اليوم ولكن هي أفكار مطروحة في الكويت منذ 40 عاما ولكن للأسف أزمة القرار حرمتها من ان تظهر على أرض الواقع.



الفساد الإداري



وما الذي يسبب برأيك أزمة القرار هذه؟



٭ سابقا كانت آلية اختيار أصحاب القرار تعتمد على الكفاءة مهما صغر سنه أو كبر سواء في المجال الرياضي أو السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي، وأبرز مثال على ذلك أن الأميرين الراحلين الشيخ جابر الأحمد والشيخ صباح الأحمد تبوآ مناصب اتخاذ القرار منذ صغرهما لما يوجد لديهما من كفاءة ظهرت منذ صغرهما رحمهما الله، ولكن للأسف اليوم بات معيار الاختيار هو المحسوبية فهي سبب اختيار الأشخاص وتسكينهم في مناصب صناعة القرار وكل مسؤول يصل الى مركز صنع القرار بالمحسوبية، فقراره لن يكون لصالح البلد وانما لصالح الشخص المحسوب عليه، فالأمر ليس فقط أزمة قرار وانما ايضا فساد إداري.



وكيف يمكن الخروج من هذه المشكلة والقضاء على الفساد الاداري؟



٭ أنا دائما شخص متفائل، وأرى حاليا توجه من القيادة السياسية للاصلاح الشامل للاصلاح السياسي وبالتالي الاقتصادي، والاصلاح السياسي يبدأ من وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، فأي كفاءة ومهما نختلف معها سياسيا او اجتماعيا يجب أن ندعمها إذا كانت في مكانها المناسب، فهمنا جميعا مصلحة الدولة، فالدولة إذا كانت بخير فسنكون جميعا بخير.



رشحت نفسك كعضو لمجلس الأمة ولم توفق لماذا فهل تعيد التجربة وهل ندمت على ذلك؟



٭ لا أبدا لم أندم ونعم ترشحت ويمكن أن أعيد ترشحي مرة أخرى، وكانت تجربة غنية جدا بالرغم من أن وقت التحضير لها كان قليلا جدا، ولكن هنا أنا أقول بأنني جندي لخدمة وطني من أي مكان، فليس شرطا أن أكون عضوا في مجلس الامة أو في منصب حكومي لأخدم بلدي، فأنا وجميع أبناء جيلي من أصحاب الكفاءات قادرون على التغيير، فالجيل الشاب اليوم متعلم ومثقف، فلو نظرنا في الدول الخليجية لوجدنا ان قادة التغيير هم الشباب، فالفكر الشبابي الجريء قادر على نقل الدولة من مكان إلى مكان.



ولكن للبعض مآخذ على هذه الأفكار، على اعتبار أن المؤسسين وأصحاب الخبرات هم ايضا لديهم القدرة على العمل؟



٭ لا بالطبع فنحن يجب أن نعمل كفريق عمل لا نستطيع التخلي عن الخبرات ممن لديهم علاقات وعقول وحكمة، وهذا المزيج بين اندفاع وأفكار الشباب وخبرة وحكمة الكبار يمكن أن يساهم في صناعة قرارات وتسريع تنفيذها، فصناعة القرار لدينا بطيئة جدا وهذا ما تسبب في تأخرنا بجميع المجالات، ويجب ان يعطى الشباب فرصة في صناعة القرار.



الكويت وتراجع التعليم



تحدث المعوشرجي عن تراجع تصنيف الكويت عالميا في التعليم، لافتا الى أن السبب في ذلك يعود الى تغيير المناهج واقتصار القبول في جامعة الكويت على الكويتيين فقط، كما أن اختيار المدرسين سواء داخل الكويت أو خارجها يجب ان يكون عن دراسة اوسع، حيث يتم تأهيلهم للعمل في هذا المجال.



الكويت أبوابها مفتوحة أمام الجميع وتقبل الآخر



في سياق حديثه تطرق المعوشرجي للثقافة المستجدة في البلاد لدى البعض من عدم تقبل الآخر، مؤكدا أن الكويت أبوابها مفتوحة أمام الجميع وتقبل الآخر، وطالما كانت تستقطب العقول والناجحين بغض النظرعن جنسياتهم، وهناك نماذج كثيرة في مختلف المجالات في البلاد لشخصيات برزت وساهمت في نهضة الكويت ليست من الجنسية الكويتية أمثال حمدي فريد وطارق عثمان في مجال الأدب وابراهيم دبدوب في مجال الاقتصاد وغيرهم كثيرون، مضيفا «للأسف هناك قرارات ظالمة تسيء للكويت في الخارج لأن صدى هذه القرارات بات طاردا للكفاءات ومسيئا للكويت التي كانت وما زالت تتغنى بتقبل الآخر»، وشدد على ضرورة محاربة تجار الإقامات الذين أدخلوا إلى الكويت نماذج ليست بالمستوى المطلوب واساءت للشرفاء وأصحاب العقول وتسببت لهم في الكثير من المشاكل في عملهم وحياتهم في الكويت.



الخلافات السياسية



اعرب المعوشرجي عن امله مع حصول المصالحات الأخيرة والعفو ان يطوى ملف الخلافات السياسية مع قبول مواجهة الحكومة للاستجوابات لمصلحة الكويت بعيدا عن الشخصنة، لافتا إلى أن ذلك لن يتحقق بالنوايا فقط، فلا بد من أن تمد الحكومة يدها للتعاون المثمر مع كافة الأعضاء لإنهاء الصراعات السياسية التي ملّ منها الوطن والمواطن.



مزيد المعوشرجي في سطور

حاصل على بكالوريوس من جامعة الكويت كلية الآداب ـ تخصص فلسفة ـ وتخصص مساند علوم سياسية، لديه خبرات متنوعة في مجال الادارة والاعمال والانشطة العلمية والثقافية ومؤلف للعديد من البرامج الوثائقية والتاريخية في مجال العلم والثقافة والتاريخ، ووضع الخطط الاستراتيجية والسياسات للمؤسسات والمراكز وادارة الفعاليات والانشطة الاجتماعية وهو صاحب الفكرة ورئيس الحملة الاعلامية لتكريم الكفاءات الوطنية «الكويت تقول شكرا» و«احترامك للقانون احترامك لنفسك» وغيرها من المبادرات، كما شارك في وضع الرؤية الاعلامية الوطنية للكويت بالتعاون مع المجلس الأعلى للتخطيط.

لديه العديد من الاصدارت الثقافية والأدبية في كل من: مكتبة العجيري وذات السلاسل ومكتبة جرير ودور نشر مختلفة (بلاتينيوم ـ دار السلام للنشر ـ دار سما للنشر).

شاعر ومؤلف روائي، من أعماله: رواية المعازيم - مع فارق التوقيت. وانتج عدة اعمال وطنية وثائقية وفنية أهمها: أسد الجزيرة ـ اخوان مريم ـ قصة الدستور ـ ذاكرة الطين.