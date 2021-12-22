الكويت بالمرحلة الأولى لرحلة تحول الطاقة.. وتحتاج إلى خارطة طريق لمواجهة تحديات القطاع النفطي

البلاد تحتاج إلى جذب الاستثمارات لاستمرارية نمو بيئة الأعمال.. عبر إنشاء مجالات صناعية جديدة

المرحلة القادمة من تحول الطاقة أمر بالغ الأهمية لازدهار اقتصادات الخليج ومساهماتها بمجال الطاقة

تحولات الطاقة تعد أمراً حتمياً بعملية تحديد مستقبل شركات النفط والغاز الوطنية في دول منطقة الخليج



نظم مركز ريكونسنس للبحوث والدراسات، حلقة نقاش خاصة مع الخبير العالمي في مجال سياسات الطاقة وتأثير صناعة البترول على اقتصاد دول الخليج اليكساندر لافيل، وذلك بحضور عدد من المدعوين من قطاعات مختلفة، اقتصادية وديبلوماسية.



وأدار الحوار المؤسس والرئيس التنفيذي للمركز عبدالعزيز محمد العنجري، حيث تركز النقاش على خطط انبعاثات الكربون المختلفة، والتحول النموذجي في أجندات الطاقة في الشرق الأوسط والاعتماد المستقبلي على استهلاك الهيدروكربونات في دول مجلس التعاون الخليجي.. وفيما يلي نص الحوار:



ما مستقبل القطاع النفطي في الكويت؟



٭ مستقبل القطاع النفطي سيعتمد على قدرته على تنفيذ رؤية وطنية موحدة لضمان مستقبل الطاقة في الكويت، والمحاولات الوطنية لتحديد التوجه العام للقطاع النفطي تتطلب خارطة عمل مشتركة تشمل جميع الأطراف، ولا بد أن تتمركز حول أربعة محاور مشتركة، هي:



1- التوجه من النفط الى الطاقة: من المتوقع أن شركة الطاقة المستقبلية متكاملة تسعى لتفعيل التحول الطاقي، ليكون لها تأثير جذري على العرض والطلب، ومزيج الطاقة، وحركة الأسعار من خلال تعزيز العمليات في جميع أجزاء سلسلة الإنتاج بربحية، حيث يتم تشكيل هذه الشركة بأخذ عين الاعتبار صحة المكامن وأداء البنية التحتية والقدرات المطلوبة وعقد شراكات إستراتيجية، علاوة على الأسس الجديدة للحد من الانبعاثات الكربونية.



2- التوجه من الكمية الى الربحية: تكامل سلسلة الإنتاج هو التحول من التركيز على كمية الإنتاج النفطي، الى التركيز على توفير الطاقة بربحية أعلى عبر تأسيس شركة نفط وطنية متكاملة تسعى الى خفض التكاليف واستمرارية سلسلة الإنتاج النفطية.



3- التوجه من تنسيق تدفقات النفط والغاز الى التقارب الطاقي: تعتمد الرؤية الموحدة للطاقة على التنسيق مع الجهات المعنية لتشكيل برنامج مشتركة لتأمين وضبط تدفقات النفط والغاز، حيث سيلعب الغاز دورا أساسيا في التقارب الطاقي كونه وقودا انتقاليا يعطي الكويت القابلية لتوسيع مصادر الطاقة لتواكب متطلبات التغير المناخي العالمية.



ويمثل الغاز أكثر من 50% من مزيج الطاقة في الكويت اليوم وسيشمل حصة أكبر في المستقبل مبنية من الإنتاج المحلي واستيراد الغاز المسال، وسيغير الغاز تركيبة إنتاج الطاقة المحلي ويساهم في إنتاج طاقة قليلة التكلفة ومستدامة.



4 - الحد من انبعاثات الكربون العالية الى صافي الانبعاثات الصفري: الطاقة المستدامة هي تحديد أسس وطنية للوصول لصافي الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2060، وذلك عن طريق الحد من الانبعاثات المحلية، وتتطلب استدامة الطاقة خفض الانبعاثات عن طريق الكهرباء، وأنظمة الحبس الكربوني وتعويض انبعاثات الكربون من خلال الحلول البيئية.



ما التأثير على اقتصاد دول الخليج؟



٭ تعد المرحلة القادمة من تحول الطاقة أمرا بالغ الأهمية لازدهار اقتصاد دول الخليج ومساهماتها في مجال الطاقة، حيث ستواجه هدفا مزدوجا ومتعاكسا، وهو: المقدرة على توفير طلب مستدام للنفط مع الحاجة لتقليل انبعاثات الكربون، حيث يسعى المجتمع الدولي للحد من انبعاثات الكربون، وذلك من خلال ما يلي:



1 - تسريع نشر التقنيات لتخفيض انبعاثات الكربون



2 - فرض سياسات وأنظمة لإدارة انبعاثات الكربون



3 - زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة.



وفي هذا السياق، تشيد جميع شركات النفط الوطنية الخليجية بتأثير تحول الطاقة على مشهد الطاقة العالمي، حيث يعتبر تحول الطاقة حتميا في تحديد مستقبل شركات النفط والغاز التقليدية، ولكن سيتعين على كل دولة صياغة خارطة طريق خاصة بها في ضوء ظروف التشغيل الفريدة التي تواجهها الشركات.



إذن ما الخطوة الأهم في هذه الحالة؟



٭ الأولوية هي الحفاظ على مستويات إنتاج النفط والغاز من خلال الاستثمارات الرأسمالية في البنية التحتية ومشاريع التنمية الجديدة، وتأسيس نمط موحد لانتقال الطاقة على نطاق دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى دول الخليج أن تبني خططا مشتركة لتعزيز موقف المنطقة للحد من الانبعاثات الكربونية.



ووفقا لمحاور القمة الخليجية الثانية والأربعين، فإنه أصبح على كل دولة خليجية المساهمة في خطط مشتركة (المعايير والأهداف وخريطة الطريق) لتعزز شبكة كهرباء وشبكة غاز إقليمية، وهو ما سيساهم في وضع حجر الأساس لبناء منطقة رائدة في نطاق البيئة.



وعلى دول الخليج تخصيص استثمارات في شركات النفط الوطنية لإطالة دورة إنتاج الحقول، نظرا لتزايد تحديات الإنتاج بعد أكثر من 70 عاما من الإنتاج، فعلى سبيل للمثال، قامت شركة أرامكو السعودية بترويج الاستثمارات في مجال التكنولوجيا عبر سلسلة الإنتاج وتوليد الطاقة، كما يستثمر قطاع «مشاريع الطاقة» التابعة لشركة أرامكو السعودية بشكل كبير في الشركات الناشئة لإعادة تشكيل صناعة الطاقة وتسريع عجلة تطوير النفط والغاز في المملكة العربية السعودية.



هل القطاع النفطي في الكويت يواجه تحديات؟



٭ نعم، وأوجزها بالتالي:



أولا، نقطة نضوج الحقول: وهي نقطة الانعطاف في دورة حياة حقول النفط بسبب عقود الإنتاج وتغيرات المكامن الطبيعية التي تتطلب تدخلا مستمرا لإطالة اعمار الحقول.



ثانيا، إمكانية التكامل: ويتمثل في الحاجة لنهج مشترك لقياس الأداء عبر قطاعات صناعة الطاقة من خلال سلسلة طاقة متكاملة، حيث يعتبر دمج النفط والغاز والكهرباء الخطوة الأولى للتعامل مع نظام الطاقة في الكويت على أنه نظام موحد.



ثالثا، أهداف صافي الانبعاثات الصفرية: وهنا تحدد الدولة استراتيجيتها لتحقيق الأهداف المناخية، حيث أعلنت عن خطط لدمج 15% من مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، علاوة على الاعتماد الكبير على القطاع النفطي بالإضافة الى الاستهلاك العالي للطاقة نهجا فعالا لاستهلاك الهيدروكربونات مع استراتيجية شاملة الكهرباء



رابعا، تشجيع الكوادر الوطنية: يعد إعداد قادة المستقبل أمرا ضروريا لاستدامة الطاقة في الكويت.



جيل جديد من القادة لديهم القدرة على مواجهة تحديات القطاع النفطي المستقبلية.



كيف يمكن التغلب على هذه التحديات؟



٭ الكويت في المرحلة الأولى من رحلة تحول الطاقة، وهناك حاجة الى رسم خارطة طريق للطاقة مصممة لمواجهة التحديات المتزايدة للقطاع النفطي، من تحديات نضج الحقول إلى ضمان الاستثمارات المالية، كما أن تحول الطاقة في الكويت ينتج من تعزيز الصناعة الحالية ثم توسيعها لنشر تكنولوجيا لتخفيض انبعاثات الكربون للتوافق مع توقعات التغير المناخي العالمي.



والهدف من تحول الطاقة في الكويت هو تحول إنتاج الطاقة (من النفط، واستكشاف الآبار إلى المنتجات البتروكيماوية) الى صناعة مستدامة ومربحة تستفيد من تكاليف الإنتاج المنخفضة، كما يعزز انتقال الطاقة تحسين بيئة العمل في الكويت، وتحصل الدولة على هامش ربح أعلى عبر سلسلة الإنتاج بأكملها، وتحافظ على القدرة التنافسية كمنتج منخفض التكلفة وفعال.



كيف يمكن تمكين إستراتيجية تحول الطاقة في الكويت؟



٭ تحتاج الكويت إلى جذب الاستثمارات لاستمرارية نمو بيئة الأعمال، من خلال إنشاء مجالات صناعية جديدة تجذب رؤوس الأموال، فعلى سبيل المثال، يجب أن يعزز قطاع الطاقة قدراته في توليد الطاقة، باستخدام الطاقة الشمسية كبديل لاستهلاك الديزل وإمدادات الشبكة المحلية.



وستكون الشراكات بين القطاعين العام والخاص هي الأساس لتحسين كفاءة الطاقة لسلسلة الإنتاج النفطية، وسيكون على القطاع الخاص إنشاء محطات للطاقة الشمسية بينما يلتزم المشغلون المحليون بشراء الكهرباء بسعر مربح، كما يلزم اعتبار مكونين رئيسيين عند الإجابة عن هذا السؤال، وهما:



1 - الاستهلاك: على الكويت تلبية متطلبات الطاقة المحلية وتحديد مصادر طاقة جديدة لتقليل استهلاك النفط والغاز.



2 - التصدير: تأمين الحد الأقصى من الصادرات النفطية لدعم إيرادات الدولة دون تعريض المكامن النفطية للتلف.



نمو سوق الطاقة.. والشراكة بين القطاعين



أشار أليكساندر لافيل إلى أن نمو سوق الطاقة يعتمد على تعزيز الصناعة من خلال مشاركة القطاع الخاص والمستثمرين، وإعادة توجيه وتركيز عطاءات القطاع الخاص الحالية نحو كفاءة الطاقة، الحد من الانبعاثات الكربونية، والتقنيات منخفضة الكربون، وخفض التكاليف.



وشدد على ضرورة بناء شراكات جديدة بين القطاعين العام والخاص لتشغيل عمليات قطاع الطاقة وتحسين كفاءة الطاقة.



استقطاب الاستثمارات لتعزيز كفاءة الطاقة



قال اليكساندر لافيل إن المشاركة في الأسواق المالية تعتمد على استقطاب المؤسسات المالية المحلية والدولية إلى فرص استثمارية في مجال الطاقة، وأيضا استقطاب الاستثمارات لتعزيز مشاركة القطاع الخاص حول فرص كفاءة الطاقة، والاستفادة من التصنيف الائتماني للقطاع النفطي لتمويل فرص خارج نطاق القطاع الخاص.



دمج مصادر الطاقة البديلة لتحقيق الاستدامة



قال أليكساندر لافيل إنه يجب دمج جميع مصادر الطاقة البديلة في سلسلة طاقة واحدة متقاربة قادرة على توقع نمو نظام الطاقة والتقارب مع سلاسل الإنتاج الأخرى، لتحقيق التوازن الأمثل بين الاقتصاد والاستدامة.



ومع ذلك، وفقا لشركة Thunder Said Energy، وهي شركة رائدة في أبحاث تكنولوجيا الطاقة، فإنها ليست رحلة بسيطة، نظرا لأن كل دولار واحد يتم عدم استثماره في إنتاج النفط يتم استبداله بـ 25 دولارا في مصادر الطاقة المتجددة.