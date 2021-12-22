أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية عن افتتاح 6 أسواق مركزية مصغرة في محطات الوقود التابعة لها، وذلك ضمن مساعي الشركة لتوفير خدمات متكاملة لعملاء محطاتها.



وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن افتتاح هذه الأسواق، التي تستثمرها شركة مركز سلطان، يأتي في إطار خطة الشركة لتوفير خدمات متكاملة لعملاء محطاتها المنتشرة في مختلف مناطق البلاد، مشيرة إلى أن محطات الشركة تقدم مجموعة من الخدمات الإضافية، مثل أجهزة السحب النقدي الآلي، وصيانة وغسل السيارات، فضلا عن التطبيقات الرقمية المتطورة لتسهيل الدفع.



وأشارت «البترول الوطنية» إلى أن الأسواق المركزية المصغرة التي تم افتتاحها، تقع في: محطة جابر الأحمد - قطعة N2 (رقم 146)، ومحطة جابر الأحمد - المحور الخدمي (رقم 148)، ومحطة سعد العبدالله - قطعة 10 (رقم 132)، ومحطة شمال غرب الصليبخات (رقم 137)، ومحطة صباح الأحمد - قطعة E4 (رقم 141)، ومحطة صباح الأحمد - قطعة D2 (رقم 139).