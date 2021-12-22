فرح بستكي: 100 ألف مشاركة وأكثر من 200 ألف مشاهدة خلال أول 48 ساعة من إطلاقها



أطلق بنك الكويت الوطني وبمناسبة نهاية العام أكبر مسابقة من نوعها على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت تشمل سحبا مميزا على جائزة قيمة تبلغ 2022 دينارا كويتيا وسط تفاعل كبير ومشاركة لافتة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام».



وتأتي المسابقة التي تستمر حتى 28 ديسمبر الجاري ضمن المسابقات والعروض التفاعلية المبتكرة، التي يطلقها البنك من خلال صفحاته على مختلف قنوات التواصل الاجتماعي.



وقالت المديرة في إدارة التواصل في بنك الكويت الوطني فرح بستكي: نحن سعداء بالإقبال الكبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام على المسابقة التي شهدت أكثر من 100 ألف مشاركة وأكثر من 200 ألف مشاهدة خلال أول 48 ساعة من إطلاقها، وهو ما يعكس ريادة منصات الوطني على وسائل التواصل الاجتماعي وشغف المتابعين بالمحتوى الذي يقدمه البنك لروادها.

وأضافت بستكي أن الوطني وللعام العاشر على التوالي يقدم جوائز سنوية مميزة من خلال فعاليات ومسابقات على مواقع التواصل الاجتماعي تعد الأكبر في الكويت والتي تشمل العملاء وغير العملاء في البنك.



ويعمد بنك الكويت الوطني إلى التحديث المستمر لمحتوى صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي ما بين حملات التوعية التثقيفية والإعلامية، بالإضافة إلى المحتوى الترفيهي ومسابقات التحدي التي تمنح المتابعين فرصة الدخول في سحب على جوائز قيمة ومكافآت استثنائية.

يذكر أن بنك الكويت الوطني يغطي بتواجده مختلف مواقع التواصل الاجتماعي من فيسبوك وتويتر وسناب شات وانستغرام ولينكدإن ويوتيوب، وذلك من منطلق حرصه على مواكبة كل التطورات لتلائم احتياجات ورغبات عملائه، بالإضافة الى سعيه الدائم لتفعيل التواصل بينه وبين متابعيه.