أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية امس وفاة شاب في الثامنة والعشرين من العمر، كان قد أصيب بالرصاص في تظاهرات 19 ديسمبر الجاري المناهضة للانقلاب والمطالبة بحكم مدني، بينما تحدثت مسؤولة حكومية عن توثيق حادثي اغتصاب لمشاركتـــين في هذه التجمعـــات.



وأعلنت اللجنة المناهضة للانقلاب في بيان وفاة عبدالمنعم محمد علي (28 عاما) بعدما كان قد «أصيب برصاصة في الرأس من قبل قوات الانقلابيين خلال مشاركته في مليونية 19 ديسمبر في مواكب محلية أم درمان».



وحسب احصاءات لجنة الأطباء، قتل اثنان وأصيب أكثر من 300 شخص بجروح خلال التظاهرات الحاشدة الأحد الماضي التي وصلت حتى أسوار القصر الجمهوري، في الذكرى الثالثة لثورة 19 ديسمبر 2019 التي أسقطت عمر البشير، للمطالبة بحكم مدني.



وقالت اللجنة إنه «بهذا يرتفع عدد الشهداء الذين حصدتهم آلة الانقلاب إلى 47 شهيدا»، منذ بدء الاحتجاجات في أكتوبر الماضي.



من جهة أخرى، قالت سليمى الخليفة إسحق مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة التنمية الاجتماعية في السودان لوكالة فرانس برس «وثقنا حالتي اغتصاب لمتظاهرتين شاركتا في مظاهرة 19 ديسمبر».



وأوضحت إسحق أن الحالتين تلقتا مساعدة طبية، مشيرة إلى أن «إحداهن دونت بلاغا والأخرى رفضت اتخاذ إجراءات قانونية»، من دون توضيح أي تفاصيل حول البلاغ أو المتهم.



وكانت هيئة محامي دارفور أفادت في بيان امس الاول بأنه «وقعت عدة جرائم جسيمة بحق الثائرات عقب مسيرة 19 ديسمبر الجاري، ومن أفظع الجرائم المرتكبة وأكثرها جسامة: اغتصاب الحرائر».



وأضافت الهيئة أنه «حسب إفادات بعض المغتصبات فقد تم تهديد بعضهن بفتــــح بلاغات جنائيـــة ضدهن بممارسة الدعارة وذلك لإجبارهن على الصمــــت».