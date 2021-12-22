كيف يمكن لأفلام الرعب أن تفيد صحتك النفسية؟

تجتذب أفلام الرعب المشاهدين من محبي التشويق المتصاعد ومشاهد التخويف المفاجئة والضوضاء الصاخبة التي يمكن أن تجعلهم يشعرون بالإثارة والمتعة فبصرف النظر عن كل المتعة والخوف، يمكن أن تفيد مشاهدة فيلم رعب في تحسين الصحة النفسانية أيضا، في إطار ما يسمى العلاج الأولي بالصراخ، الذي يتضمن الوقوف في وضع المحارب والصراخ أعلى صوت ممكن، وهو الأمر الذي يمكن أن يتحقق من خلال مشاهدة أحد أفلام الرعب.



العلاج بالصراخ: تقول بعض الدراسات إن مشاهدة فيلم رعب يمكن أن تساعد في تخفيف التوتر والقلق.

إن العلاج بالصراخ عبارة عن محاولة للتعبير بأعلى صوت للتخلص من الشعور بالإحباط، وهو ما ينصح الخبراء بأن يتم القيام به أمام المرآة، للوصول إلى أفضل نتائج. وفقا للخبراء، فإن العلاج بالصراخ يمنح الفرد طريقة للتخلص من الغضب والإحباط أو التخلص من بوادر مشاعر القلق.



الأحاسيس الاهتزازية: يعمل العلاج بالصراخ من خلال ربط المشاعر السلبية مثل الشعور بالتوتر أو القلق أو الإحباط، وإطلاقها من خلال الصراخ، ومن ثم فإن الأحاسيس الاهتزازية الجسدية (الناجمة عن الصراخ) تنبه الجهاز العصبي والعقل الباطن في حين أن الصراخ هو حالة واعية بشكل أساسي ويكون الاختيار بإرادة الشخص نفسه.



أسلوب علاجي صيني قديم: إن العلاج بالصراخ للتخلص من الإحباط ليس اتجاها مبتكرا في العالم المعاصر ولكنه كان جزءا من أساليب العلاج الصينية القديمة.

وكجزء من الطب التقليدي، نقل الشعب الصيني هذه الممارسة من جيل إلى جيل. يركز الطب الصيني التقليدي TMC على طاقة وإيقاعات جسم الإنسان وأعضائه ويقول الخبراء إن الصراخ تمرين جيد للكبد والرئتين.



الصراخ بالمنزل أفضل: أشارت الدراسات إلى أن الأصوات الخشنة للصراخ البشري تنشط استجابات الخوف في أعماق أذهان المستمعين. لذلك ينصح الخبراء بأنه من الأفضل والأكثر أمانا (للآخرين) أن يقوم الشخص بممارسة العلاج بالصراخ في منزله أو في أي مكان آمن.



إفراز الإندورفين: تظهر الدراسات أيضا أن ممارسة العلاج بالصراخ يمكن أن تؤدي إلى إنتاج الإندورفين، مما يجعل المرء يشعر بتحسن. ويشير الخبراء إلى أنه عندما يتفاعل الشخص مع أمور أو مشاهد تخيفه مثل أفلام الرعب، فإنه يمكن أن يحقق إفراز الأدرينالين بعض الفائدة للإطار الذهني للمشاهدين.

وعندما يسمح الشخص لنفسه بالتعايش مع الإثارة في إطار بيئة آمنة ومأمونة مثل مجرد مشاهدة فيلم رعب، فإنه يمكن أن يحصل بشكل تلقائي على شكل من أشكال العلاج النفساني، مما يساعد في تخفيف أعراض مشكلات الصحة النفسانية البسيطة مثل الشعور بالتوتر والقلق.

عن موقع «Boldsky»