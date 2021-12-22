ما أبرز مخاطر البقدونس والسبانخ والريحان؟



كشف اختصاصي المناعة، الطبيب الروسي أندريه بروديوس، عن مواد غذائية ترفع خطر الإصابة بتجلطات الدم.

وقال الطبيب في بث «القناة الأولى» الروسية إن احتمال الإصابة بتجلطات الدم يزداد لدى المسنين الذين يعانون من مرض توسع الأوردة، والأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية، والذين يمارسون أسلوب حياة خاملا.

وأشار إلى أن الأشخاص من مجموعات الخطر هذه يجب أن يتجنبوا تناول المواد الغذائية التي تضم كمية كبيرة من فيتامين K الذي يرفع تخثر الدم، الأمر الذي يمكن أن يسبب تجلط الدم.

وأضاف: «هناك 3 مواد غذائية رئيسية تضم كمية كبيرة من فيتامين K وهي البقدونس والسبانخ والريحان... علاوة على ذلك فإن البقدونس يعد بطلا مطلقا في هذا المجال، فـ100 غرام من البقدونس تحتوي على 20 جرعة يومية من فيتامين K... أما هذه الكمية من الريحان والسبانخ فتحتوي بدورها على 7 جرعات يومية و6 جرعات».

ووافقت على ذلك مقدمة البرامج التلفزيونية الروسية، إيلينا ماليشيفا، موضحة أن تجاوز الجرعة اليومية من فيتامين K بمقدار 20 مرة في البقدونس تشكل خطرا صحيا. وقالت: «أي ان مخاطر ظهور تجلط الدم أعلى بمقدار 20 مرة مما هي عليه في الحياة العادية».

كما شددت على أنه يجب على جميع مرضى تصلب الشرايين ودوالي الأوردة والمرضى الذين يتناولون مضادات التخثر حذف البقدونس والريحان والسبانخ من نظامهم الغذائي.

عن «نوفوستي»

