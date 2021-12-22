بعدما حسم لقب بطل الخريف «الشرفي» نتيجة خسارة جاره ميلان أمام نابولي (0-1)، يسعى إنتر حامل اللقب الى إنهاء العام بأفضل طريقة من خلال تحقيق فوزه السابع تواليا على حساب ضيفه تورينو اليوم في المرحلة الـ 19 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



ويدخل فريق المدرب سيموني إينزاغي لقاء اليوم ضد تورينو وهو في الصدارة بفارق 4 نقاط عن نابولي الذي حسم الأحد مواجهته مع ميلان في معقل الأخير 1-0 وبات على المسافة ذاتها من «الروسونيري»، ما سمح لحامل اللقب بأن يكون بطل الخريف.



وعلى ملعب «دييغو مارادونا»، يأمل نابولي أن يمنحه الفوز الذي حققه الأحد على ميلان في عقر دار الأخير، الدفع المعنوي لإنهاء العام بأفضل طريقة من خلال الفوز على ضيفه سيبتسيا.



وبعدما حافظ على سجله الخالي من الهزائم لـ12 مرحلة متتالية، اهتز نابولي بعد الخسارة الأولى التي تلقاها على يد إنتر 2-3 في 21 نوفمبر، ومني بعدها بهزيمتين أخريين على أرضه ضد أتالانتا وإمبولي.



لكن فريق المدرب لوتشانو سباليتي ما زال رغم ذلك في قلب الصراع على لقبه الأول منذ 1990 بما أنه لا يتخلف عن إنتر سوى بفارق 4 نقاط بعد الفوز الذي حققه على ميلان.



وبعد الخسارة الثالثة له للموسم، يختتم ميلان عام 2021 خارج الديار في مباراة صعبة ضد إمبولي، فيما يلعب روما على أرضه ضد سمبدوريا مع طموح البقاء أمام يوفنتوس وفيورنتينا الذي يحل بدوره ضيفا على هيلاس فيرونا.



أما لاتسيو الثامن، فيودع العام خارج الديار أمام فينيتسيا السادس عشر، في حين يلتقي ساسوولو مع بولونيا.