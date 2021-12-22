أثبت الفنان الكويتي الشاب جاسم النشمي علو مكانته الفنية، وحجز له موقعا متميزا بين مجموعة الفنانين المشاركين في مهرجان الفنون الاسلامية الذي تحتضن الشارقة فعالياته حاليا، وتستمر حتى 23 من شهر يناير 2022.



فبعد أن كان ضمن المشاركين في الافتتاح الرسمي الذي تم قبل أيام للمهرجان بحضور ولي العهد ونائب حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي.



قدم بالأمس عمله التشكيلي الثاني الضخم الذي حمل عنوان (مصلى يتسامى 2)، والذي يعد استكمالا للعمل الأول (مصلى يتسامى 1) الذي شارك فيه في حفل الافتتاح.



ففي خورفكان التي احتضنت الحدث الذي تفرد فيه النشمي، وتحت جنبات المدرج الروماني الكبير، وافتتحه محمد القصير مدير المهرجان، بحضور د. عبدالله الكندري رئيس المركز الثقافي في القنصلية العامة للكويت في دبي، ومجموعة من مسؤولي دائرة الثقافة وجمع من الحضور، عبر النشمي من خلال عمله عن شغفه بالفن الاسلامي عبر استخدامه للنقوش والزخارف الاسلامية التي بدت واضحة في المجسم الذي جمع بين الاصالة والحداثة من خلال تشكيل يجسد شكل المصلى بطريقة فنية مبتكرة، تجمع بين خامات متعددة ابرزها الخشب والحديد اللذان تم دمجهما بطرق فنية يدوية وبتقنية الليزر، ضمن ألوان متدرجة تراوحت بين البني والبرتقالي والاصفر، وعبرت خير تعبير عن قدرة الفن الاسلامي لمواجهة تطورات العصر، وما وصلت اليه تقنيات الفن المعاصر.



ويطبق الفنان النشمي في عمله هذا النظرية الهندسية الموجودة في الزخرفة الاسلامية التقليدية (المشربية) في فضاء ثلاثي الأبعاد، ويأخذ منطق البناء المعياري بطريقة حرفية، بما يعبر عن التسامي والعلو والانطلاق في مساحات مفتوحة.



«احد أهم أهدافي في هذا العمل رغبتي في ابراز هوية الفن الاسلامي، باستخدام طرق معاصرة، تؤكد هويتي الاسلامية التي أعتز بها».



هذا ما أكده الفنان النشمي ليبين هدفه من تنفيذ ذلك المجسم الذي يرتفع لحوالي 4 أمتار، وينفرد وحده شامخا في الوقوف أمام أجمل بقعة في خورفكان تقع بمحاذاة المدرج اليوناني من جهة، وقبالة كورنيش خورفكان الذي يتمتع بإطلالة ساحرة على ساحل البحر.



أما كيفية الوصول الى الفكرة فيقول النشمي إن «فكرتي تطورت عن مشروع آخر مصنوع من الخشب، تم اقتناؤه سابقا في مرايا آرت سنتر في الشارقة، ويحمل عنوان مصلى، وكان صغير الحجم قياسا بهذا العمل، وحين تمت دعوتي لتقديم فكرة تتسق مع التدرجات التي تمثل شعار هذا العام، قمت بتطوير فكرتي السابقة والاضافة عليها بما يتماشى مع ثيمة الشعار المطروح، وهكذا ولدت الفكرة وتم تنفيذها بالصورة التي عرضت فيها».



وأكد الفنان النشمي أن ما قدمته الشارقة شكل له وللآخرين من الفنانين الخليجيين فرصة لإبراز مواهبهم وتقديم ما يليق بتلك التظاهرة الفنية المميزة.



والفنان الكويتي جاسم النشمي من مواليد عام 1991، وحصل على شهادة الهندسة المعمارية والتصميم الحضاري من المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيوريخ، وجامعة أيوا في الولايات المتحدة الأميركية.



عرضت له العديد من الأعمال الفنية في الولايات المتحدة الأميركية، المملكة المتحدة، البرازيل، السعودية، الإمارات، اضافة الى الكويت.