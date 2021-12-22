أعطى رئيس مفوضية الانتخابات في ليبيا عماد السايح تعليماته امس بحل اللجان الانتخابية في مكاتب الإدارة الانتخابية وإنهاء أعمالها.



وذكرت قناة «ليبيا الأحرار» عبر موقعها الالكتروني أن رئيس المفوضية أوصى باتخاذ الإجراءات اللوجستية التي تضمن المحافظة على الجاهزية العملياتية والمواد التي كانت ستستخدم في الانتخابات.



على صعيد آخر، نقلت القناة ذاتها عن شهود عيان قولهم إن العاصمة الليبية طرابلس شهدت تحركات وتمركزات عسكرية في عدة مناطق، وإغلاق طرقات في شارع الزاوية ومنطقة باب بن غشير.



وأفاد الشهود بوجود حالة استنفار عسكري في العاصمة الليبية، وإقامة حواجز ترابية بالمنطقة، إضافة إلى تحركات عسكرية في منطقة السدرة وطريق الشوك.



من جهتها أعلنت جامعة طرابلس الغاء كل محاضرات امس ودعت جميع الطلبة لمغادرة مبنى الجامعة نظرا للظروف الأمنية.



وتصاعدت التوترات في ليبيا في الأيام القليلة الماضية، مما أثار الشكوك في إمكانية إجراء الانتخابات، والتي ينظر إليها باعتبارها ضرورية لاستعادة الاستقرار في البلاد التي مزقتها الصراعات، في موعدها في 24 الجاري.



في غضون ذلك، أكد السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند، امس أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على من يحاول عرقلة الانتخابات الليبية وقال: إن «الشعب الليبي يتطلع إلى تشكيل حكومة شرعية منتخبة».



وذكر نورلاند - خلال لقائه مع مرشحى الانتخابات الرئاسية، حسبما ذكرت قناة «الحرة» الأميركية أن واشنطن ترغب في إجراء الانتخابات الليبية في وقتها المحدد.