حنان عبد المعبود

أعلنت رئيس مجلس الإدارة المدير العام بالتكليف في الهيئة العامة للغذاء والتغذية د.ريم الفليج عن تنظيم ورشة عمل للقياديين والمسؤولين بالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالشراكة مع شركة مايكروسوفت العالمية حول «بناء وتفعيل خارطة الطريق للتحول الرقمي في القطاع الحكومي» والتي تعتبر أساسا لمبادرة مسار «Masar initiative».



وقالت الفليج في تصريح لها إن التحول الرقمي يعتبر من أولويات الهيئة العامة للغذاء والتغذية لتسريع انجاز الاعمال ورفع كفاءتها بما يحقق تيسير بيئة الأعمال وضمان سلامة الأغذية، مؤكدة أن الهيئة تسير بموازاة التوجه العام لحكومة الكويت بشأن التحول الرقمي لتطوير الأعمال وتحقيق رؤية 2035 بالتحول الى مركز مالي وتجاري.



وأشارت الى التعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والذي يأتي مكملا للكثير من الجهود المشتركة بين الجهتين، حيث تأتي ورشة العمل والتي تعقد على مدى يومين 22 و23 ديسمبر للقياديين والمسؤولين في الهيئة العامة للغذاء والتغذية بهدف تقييم الوضع الحالي للهيئة وتحديد أولوياتها واحتياجاتها من التحول الرقمي والاطلاع على التجارب الناجحة للجهات العالمية في ذات مجال أعمال الهيئة والعمل على وضع خارطة طريق مفصلة للمشاريع المراد تنفيذها بما يتوافق مع أولويات الهيئة، معربة عن بالغ شكرها وتقديرها للمسؤولين في الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، وكذلك لشركة ميكروسوفت العالمية لجهودهم في عقد مثل هذه الورش المهمة.