السند: ندعو لتأجيل السفر في الوقت الحالي واقتصاره على الحالات الضرورية

ضرورة تطبيق كل سبل الوقاية والمبادرة بتلقي الجرعة الثالثة والتطعيمات الموسمية



حنان عبد المعبود - عبدالكريم العبدالله

في إطار جهود وزارة الصحة المستمرة في مواكبة المستجدات العالمية، وصون صحة المواطن والمقيم عبر سلسلة من الإجراءات الاحترازية، والتي من ضمنها الجهود القائمة على التخطيط الجيني لفيروس كورونا.



أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د. عبدالله السند عن رصد 12 حالة إصابة جديدة بمتحور أوميكرون (B.1.1.529) من ڤيروس كورونا في الكويت، قادمة من عدة جهات أوروبية، وتطبيق العزل الصحي، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والصحية، وإجراءات التقصي الوبائي كافة.



وأكد السند ضرورة الالتزام بتطبيق الحجر الصحي للقادمين من خارج البلاد، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، والالتزام بتطبيق جميع سبل الوقاية الأخرى، والتي من أهمها استكمال تطعيمات كوفيد-19، والمبادرة لأخذ الجرعة التعزيزية (الثالثة) من لقاح كوفيد-19، وتجنب التجمعات غير الآمنة، ومواظبة تطهير اليدين، والالتزام في تطبيق مسافات آمنة بين الآخرين، مؤكدا في السياق نفسه على ضرورة الحرص على تلقي التطعيمات ضد أمراض الشتاء الموسمية.



كما أكد السند ضرورة تأجيل السفر في الوقت الحالي، واقتصاره على الحالات الضرورية، وذلك لضمان أعلى مستوى من الحماية والوقاية، متمنيا السلامة للجميع.