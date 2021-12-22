تشهد سماء مكة المكرمة فجر غد الخميس تعامد القمر الأحدب المتناقص على الكعبة المشرفة وهو التعامد الثالث والأخير لعام 2021.



وقال المهندس ماجد أبوزاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة - في بيان- إن ظاهرة التعامد ستحدث عندما يبلغ ميل القمر عرض مكة المكرمة ويكون في لحظة توسطه على خط زوالها عند الساعة (12:23 صباحاً بتوقيت جرينتش) قبل نحو ساعتين و11 دقيقة من أذان الفجر في المسجد الحرام.



وأضاف أن القمر في ذلك الوقت سيكون على ارتفاع 89.54 درجة وقرصه مضاء بنور الشمس بنسبة 87% والزاوية التي تفصله عن الشمس (الاستطالة) 137 درجة، ويبعد مسافة 398 ألفا و794 كيلومترا.



وأوضح أن ظاهرة التعامد توضح دقة الحسابات لحركة الأجرام السماوية ومنها القمر الذي تجعل تحديد موقعه في غاية الدقة إضافة لذلك يمكن بهذه الظاهرة تحديد اتجاه القبلة.



وأشار إلى أن طريقة استخدام هذه الظاهرة في تحديد "القبلة" تتم من خلال قيام الشخص بالاتجاه للقمر وجعله أمام ناظره تماماً لحظة التعامد حينها سيكون متجها للقبلة بالضبط، وهذه التجربة تصلح لأي منطقة في العالم يشاهد فيها القمر في تلك اللحظة إلا المناطق القريبة مثل مدينة جدة وكل المناطق التي يقل بعدها عن درجة واحدة من مكة المكرمة.