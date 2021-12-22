ارتفع استهلاك الطاقة في ألمانيا في العام الحالي بسبب التعافي الاقتصادي بعد صدمة كورونا والطقس البارد نسبيا.



وأشارت حسابات مؤسسة إحصائيات الطاقة (ايه جي إي بي) إلى ارتفاع الاستهلاك في 2021 بنسبة 6ر2% مقارنة بالعام الماضي، وإذا تم تعديل الحسابات وفقا لتأثير درجات الحرارة الخارجية الأكثر برودة بصورة واضحة فإن نسبة الارتفاع كانت ستصل إلى 6ر0% فقط.

وذكرت المؤسسة أن الديناميكية الاقتصادية في الربع الأخير لم تؤد إلى رفع استهلاك الطاقة نظرا لأن اختناقات سلاسل التوريد وضعف اقتصاد قطاع البناء بالإضافة إلى انتهاء برامج التحفيز الاقتصادي أدت إلى ركود التعافي الاقتصادي.



وأضافت المؤسسة أن ارتفاع أسعار الطاقة في العام الحالي أدى إلى "انخفاض ملحوظ في الاستهلاك".



وتوقعت المؤسسة للعام بأكمله ارتفاعا في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة باستهلاك الطاقة بنسبة 4% أي ما يعادل نحو 25 مليون طن، وقالت إن من أسباب هذا الارتفاع التراجع الطفيف لحصة المصادر المتجددة في مجموع الطاقة المستهلكة حيث تراجعت كمية الكهرباء المستخرجة من توربينات الرياح لأسباب تتعلق بالطقس.



وقالت المؤسسة إن هذا التراجع تم تعويضه بالدرجة الأولى من خلال الإنتاج المضمون لمحطات الكهرباء التي تعمل بالفحم البني والفحم الحجري.