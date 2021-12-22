سيصبح ملعب جديد مستوحى من تصميم كاتدرائية دومو في ميلانو المقر الجديد لناديي ميلان وإنتر ميلان، ليحل محل استاد جوسيبي مياتزا البالغ من العمر 95 عاما.



وتم الكشف عن المشروع المسمى "الكاتدرائية" وتديره شركة بوبيلوس، وهي الشركة المعمارية التي شيدت ملاعب كرة قدم في لندن مثل استاد ويمبلي واستاد الإمارات في أرسنال واستاد توتنهام هوتسبير.



وسيتم بناء الاستاد الجديد، المستوحى من اثنين من أشهر المباني في ميلانو وهما دومو دي ميلانو وجاليريا فيتوريو إيمانويل، في منطقة مخصصة للمشاة فقط تبلغ مساحتها أكثر من 110 آلاف متر مربع من المساحات الخضراء.



ومن المنتظر تقديم مشروع نهائي في 2022 ومن المتوقع أن تبلغ سعة الاستاد الجديد حوالي 65 ألف متفرج، وهو ما يمثل انخفاضا عن الملعب الحالي الذي تبلغ سعته 80 ألف متفرج ويعرف أيضا باسم سان سيرو.



وقال باولو سكاروني رئيس نادي ميلان "سيكون استاد سان سيرو الجديد أجمل ملعب في العالم لهويته القوية وشخصيته. إنه ملعب جذاب ومستدام ويسهل الوصول إليه في مدينة ميلانو ومن شأنه تسهيل نمو الأندية وقدرتها التنافسية العالمية".



وتظهر صور المشروع المخطط له أن الاستاد الجديد سيقام بجوار ملعب سان سيرو الحالي، وسيتم هدم أغلب الاستاد القديم لكنه سيبقى جزءا من منطقة الاستاد الجديد.