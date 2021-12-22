اكتشف علماء الآثار مؤخرا 6 مقابر قديمة ومجموعة من الآثار الثقافية في مدينة تشنتشو بمقاطعة هونان في وسط الصين.



وذكر معهد الآثار الثقافية وعلوم الآثار بالمقاطعة أن المقابر تقع ضمن أطلال مدينة قديمة في محافظة لينوو، ويرجع تاريخ أربع منها إلى أسرة هان (202 ق.م - 220 م)، وواحدة إلى أسرة جين (265 م- 420 م)، بينما يعود تاريخ المقبرة السادسة إلى أسرة تانغ (618 م - 907 م).



كما تم اكتشاف أكثر من 60 قطعة أثرية في المقابر بينها فخاريات وأوعية برونزية وأدوات فضية، بعضها اكسسوارات للنساء.



وقال الخبراء إن هذه المقابر تعود إلى مدنيين لأنها صغيرة الحجم، كما أن مجموعة القطع الأثرية المكتشفة التي يرجع تاريخها إلى أسرتي هان وتانغ، توفر أدلة مهمة للدراسة حول المدينة القديمة في لينوو.