تم توصيل الطاقة المولدة من وحدات الطاقة الكهروضوئية في المياه في مزرعة أسماك في مدينة ونتشو بمقاطعة تشجيانغ شرقي الصين، بالشبكة الكهربائية، لتجمع المزرعة بين تربية الأحياء المائية في البحر وتوليد الطاقة النظيفة على حد سواء.



وتعمل أكثر من 1.4 مليون وحدة كهروضوئية تغطي مساحة مائية تبلغ حوالي 4.7 كيلومتر مربع، على تحويل منطقة المد والجزر المسطحة إلى محطة طاقة كهربائية بقدرة مركبة تبلغ 550 ميجاوات.



ويساهم المشروع في زيادة توليد الطاقة النظيفة بنسبة 26 بالمائة لدى الشبكة الكهربائية في ونتشو، أي ما يعادل خفض 648 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا.



ومن المتوقع أن ترسل محطة توليد الطاقة بالمزرعة السمكية 650 مليون كيلوواط ساعة من الكهرباء إلى الشبكة الكهربائية في المتوسط كل عام، وهو ما يكفي لتزويد 130 ألف أسرة بالكهرباء.



وقال وانغ هاي رونغ، مدير مشروع ونتشو تايهان التكاملي للأسماك والطاقة الكهروضوئية: "يمكن أيضا استخدام الوحدات الكهروضوئية للمساعدة في تنظيم درجة حرارة الماء ومحتوى الأكسجين في منطقة المياه، مما يجعلها أكثر ملاءمة للاستزراع السمكي في مياه البحر".



وقال وانغ إنه سيتم تشغيل محطة طاقة كهروضوئية أخرى في منطقة المد والجزر العام المقبل.