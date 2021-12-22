عادة ما يوجه البشر الانتقاد أكثر من الثناء. وبالتالي لا ينال المرء التقدير الواجب نظير أعماله الحسنة؟ و مع ذلك ، يمكن للمرء الحصول على قدر من الامتنان والشكر نظير ما قام به من عمل يستحق التقدير وذلك في قرية ميتاورتال السويسرية.



ففي هذه القرية الهادئة التي تقع بالقرب من الحدود مع ألمانيا، ستجد ما قد يكون بالتأكيد أول آلة رقمية في العالم، تعمل على التربيت عليك تعبيرا عن الامتنان.



وصاحب فكرة هذه الآلة هو رئيس المجلس البلدي بيتر فيبر، والمعروف على المستوى المحلي بعبارته المأثورة "أنت قمت بعمل خير، لماذا لا تقف تحت هذه الآلة التي تربت على الظهر لمدة ربع الساعة ؟"، غير أن سكان قرية ميتاورتال الذين يراعون فهم الكلمات حرفيا، يبحثون من آن لآخر عن مكان هذه الآلة العجيبة، وهذا البحث أدى بهم إلى تفهم ما وراء الفكرة التي طرحها فيبر، البالغ من العمر 62 عاما.



وبعد عمليات بحث كثيرة تم أخيرا العثور علي هذه الآلة ذات المعنى المجازي، بجوار محطة للحافلات العامة قبالة كنيسة القرية، وهذا الجهاز، غير واضح المعالم، كان مخبئا داخل كشك سابق للهواتف العمومية.



غير أن الإحباط سيصيب أي شخص يتخيل أنه سيجد جهازا آليا مزودا بيد تهبط لتربت على ظهره.



ويوضح فيبر طريقة عمل الجهاز قائلا: "لو كانت هناك يد آلية، فلربما أصابت رأس الشخص الراغب في أن يحصل على التربيت، وقد يقيم دعوى قضائية طالبا التعويض عما أصابه"، ولكن بدلا من ذلك يحدث التربيت على الظهر بشكل مجاز بطريقة رقمية.



فهناك مكان الهاتف القديم، شاشة تعمل باللمس، يمكن عن طريقها أن يدخل الشخص الراغب في الحصول على الثناء البيانات التي يريدها بشأن العمل الطيب الذي فعله، ويرى أنه يستحق التقدير.



بل لا يستبعد الجهاز الأشخاص الذين قاموا بأفعال متواضعة المستوى، ويتم اختيار الأعمال الخيرة من قائمة طويلة من الأفعال المثالية، وعلى سبيل المثال "العمل بدلا من زميل يمر بظرف ما".



وتشمل إجراءات التقدير عرض مقطع فيديو، يصور أشخاصا يقومون بالهتاف المعبر وإطلاق صافرات الإعجاب، وينثرون شرائط ملونة في الهواء، ويصفقون بصحبة نغمات الموسيقى الشعبية. وكما لو كان ذلك ليس كافيا، يتم إرسال قسيمة شراء مدفوعة الثمن كهدية، تصرف من متجر محلي، وذلك على البريد الإليكتروني للشخص الذي يحتاج إلى التقدير.



وقال فيبر بعد أن كشف عن مكان الجهاز: "قلما يجود الناس بالثناء، فهم يحبون توجيه الانتقادات ونادرا من ينطقون بكلمات المديح".



وتبلغ تكلفة الجهاز ما يوازي 25 ألف يورو (28 ألف دولار).

