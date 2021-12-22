تصدرت الإمارات دول العالم في قدرة سكانها على الدخول إلى شبكة الإنترنت ومستويات استخدامهم لها في عام 2020، وفقاً للقائمة التي أصدرتها شبكة "يو إس نيوز أند ورلد ريبورت" الإخبارية الأمريكية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك".



ووفق صحيفة "البيان"الإماراتية على موقعها الالكتروني ، ترصد القائمة مدى انتشار الإنترنت ونسبة استخدامه بين السكان في مختلف

دول العالم على مدار العام الماضي.



وأشارت الصحيفة إلى أن الإمارات تصدرت القائمة بعد أن انفردت بميزة العلامة الكاملة في استخدام الإنترنت بين سكانها، حيث بلغت نسبة استخدامهم للشبكة العنكبوتية 100%.



وطبقا للصحيفة ، جاءت قطر في المركز الثاني بنسبة استخدام بلغت 65ر99 % ، فيما حصلت إمارة "ليشتنشتاين" في قلب أوروبا على المركز الثالث بنسبة بلغت 55ر99 %. وحلّت البحرين رابعة بنسبة بلغت 54ر99 % ، وجاءت آيسلندا في المركز الخامس بنسبة 99%.