أظهرت دراسة جديدة أن الرواتب في إندونيسيا في مسارها لأن ترتفع مجددا إلى مستويات ما قبل الجائحة، العام المقبل، حيث يتعافى الاقتصاد ويعزز أصحاب الأعمال من قوتهم العاملة.



وطبقا لدراسة شاركت فيها 533 منظمة وأجرتها شركة "ميرسر" للموارد البشرية، فإنه من المتوقع أن يصل متوسط الزيادات في الرواتب في أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، إلى 5ر6%، في عام 2022، أي أعلى بكثير عن النسبة المسجلة هذا العام وهي 3ر5%، لكن مازالت أقل بشكل طفيف عن نسبة الـ9ر6%، التي تم تسجيلها في عام 2019، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.



وهذه النتائج المتعلقة بمتوسط الزيادات في الرواتب في إندونيسيا يتجاوز أيضا المتوسط المسجل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وهو 4ر5%.



وقال يوسف بوديمان، مدير المنتجات المهنية في شركة "ميرسر" في جاكرتا إن "انتعاش العمالة يسير بوتيرة سريعة مع إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية ويبدو أن مستقبل سوق العمل في إندونيسيا مشرقا".



وأضاف "الشركات في وضع أفضل للتوظيف، بينما الموظفون لديهم المزيد من الخيارات، عندما يفكرون في تغيير الوظائف في تلك الأجواء".

