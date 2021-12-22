قال مصدر في قصر بكنجهام إن الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا ستحتفل بعيد الميلاد في قلعة وندسور عوضا عن اختيارها المعتاد وهو ساندرنجهام وذلك في الوقت الذي تواصل فيه سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا الانتشار بسرعة.



وقال المصدر "القرار شخصي بعد بحث مدقق ويمثل نهجا احترازيا... ستكون هناك زيارة للأسرة (المالكة) لوندسور خلال فترة عيد الميلاد وستُتبع جميع التوجيهات الإرشادية المناسبة".



في الأسبوع الماضي ألغت الملكة غداء يسبق عيد الميلاد مع أسرتها على سبيل الاحتراز.



وفي العادة تحتفل الأسرة المالكة البريطانية بعيد الميلاد بالسير من مقر الملكة في ساندرنجهام في شرق إنجلترا إلى كنيسة قريبة لحضور الصلاة التي تقام في الصباح.



وقضت الملكة (95 عاما) معظم وقت الجائحة في قلعة وندسور إلى الشرق من لندن.