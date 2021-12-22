أوقفت تايلاند برنامجها الخاص بدخول الوافدين إلى البلاد بدون الخضوع لحجر صحي، وذلك بعد أقل من شهرين من إطلاقه، بسبب مخاوف متعلقة بالانتشار المحتمل لمتحور "أوميكرون" من خلال السائحين القادمين إلى البلاد.



وذكرت وكالة "بلومبرج" للانباء ، أن اللجنة المعنية بمكافحة مرض "كوفيد 19-" في البلاد، والتي يترأسها رئيس الوزراء، برايوت

تشان- أوتشا، علقت الموافقة على دخول الزائرين للبلاد بدون الخضوع لحجر صحي، بداية من اليوم الثلاثاء وحتى الرابع من كانون ثان/يناير المقبل، في ظل تزايد حالات الإصابة بين الوافدين بالسلالة المتحورة من الفيروس.



ومن المقرر أن يتم تعليق العمل بنموذج "تيست آند جو" (وتعني اختبر وادخل) - الذي لا يلزم الوافدين بالخضوع للحجر الصحي، وكان يتعين بموجبه على السائحين الذين حصلوا على اللقاح كاملا فقط، إجراء اختبار "بي سي آر" عند الدخول منذ تشرين ثان/نوفمبر، ثم الانتظار لليلة واحدة في الفندق الخاص بهم حتى ظهور النتيجة - لمدة أسبوعين، بحسب ما قاله رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بعد عقد اجتماع طارئ للحكومة.



وسوف يتم إعفاء الراغبين في قضاء العطلات الذين قاموا بالفعل بالتسجيل لدخول البلاد بموجب نموذج "تيست آند جو"، من القواعد الجديدة، وسيتم السماح لهم بالسفر إلى تايلاند كما هو مخطط. ومع ذلك، لن يتم قبول طلبات التسجيل الجديدة في الوقت الحالي.



وسيضطر أولئك الذين ما زالوا يرغبون في دخول البلاد، إلى قضاء سبعة أو 10 أيام في الحجر الصحي، وذلك بناء على بلدهم الأصلي، وحالتهم من الحصول على اللقاح.



وقال نائب رئيس الوزراء، سوباتانابونج بونميتشاو، إن لجنة مكافحة "كوفيد 19-" ستعيد تقييم السياسة في الرابع من كانون ثان/يناير.



وقد أعلنت وزارة الصحة التايلاندية تسجيل 2476 حالة إصابة و32 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا،.



ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عن الوزارة قولها إن هناك 3649 مريضا خرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم من الفيروس.



ومنذ بدء الجائحة، أوائل العام الماضي، بلغ عدد حالات الإصابة مليونين و196 ألفا و529 حالة.



وبلغ إجمالي حالات الوفاة 21 ألفا و440 حالة منذ بدء الجائحة .