واصلت هواتف 5 جي هيمنتها على سوق الهواتف الذكية في نوفمبر الماضي، حيث شكل حجم شحنها رقما قياسيا بلغ 82.2 بالمائة من الإجمالي.



وفي نوفمبر الماضي، وصل حجم شحن هواتف 5 جي إلى 28.97 مليون وحدة، بزيادة 43.9 بالمائة على أساس سنوي، وفقا لتقرير صادر عن الأكاديمية الصينية للمعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، مؤسسة بحثية تابعة لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.



وبلغ مجمل حجم شحن الهواتف المحمولة في السوق الصيني 35.25 مليون وحدة في الشهر الماضي، بتوسع 19.2 بالمائة على أساس سنوي حسبما قالت الأكاديمية.



وتم إطلاق 15 نموذجا جديدا لهواتف 5 جي في نوفمبر.



وفي فترة يناير - نوفمبر من العام الجاري، وصل حجم الشحن لهواتف 5 جي إلى 239 مليون وحدة، بزيادة 65.3 بالمائة قياسا إلى الفترة المماثلة من العام الفائت، ومشكلا 75.3 بالمائة من الإجمالي حسب الأكاديمية.