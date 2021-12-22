وجهت وزارة العدل الأمريكية الاتهام إلى مواطن روسي بالمشاركة في خطة دولية لبيع معلومات سرية، سرقت من شبكات كمبيوتر أمريكية والحصول في مقابل ذلك على عشرات الملايين من الدولارات.



وقالت الوزارة في بيان لها إن هناك أربعة مواطنين روس آخرين تم اتهامهم بالمشاركة في المشروع ذاته، وأن فلاديسلاف كليوشين ـ 41 سنة ـ من موسكو كان قد اعتقل في مدينة سيون بسويسرا يوم 21 مارس الماضي وتم تسليمه للسلطات الأمريكية يوم 18 ديسمبر الجاري.



وذكر البيان أن الاتهامات الموجهة إليه أمام المحكمة الجزئية في ولاية ماساتشوسيتس، تضمنت التآمر للحصول على بيانات للدخول بصورة غير قانونية على شبكات الكمبيوتر وارتكاب جرائم احتيال إلكترونية.



وأفاد البيان أن المتهم الروسي يملك شركة روسية تقدم خدماتها في مجال المراقبة الإلكترونية والتأمين ضد جرائم الإنترنت، وقد اتهم بتحقيق عشرات الملايين من الدولارات مع آخرين بسبب التواطؤ عبر عمليات قرصنة إلكترونية للحصول على معلومات سرية تتعلق بالشركات الأمريكية.



وذكر الادعاء أن القضية لها صلة بانتخابات 2016 الرئاسية والتي أسفرت عن فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية سابقا.