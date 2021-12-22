أظهر استطلاع للرأي أن حوالي 43% من البالغين في ألمانيا يهادون بمواد غذائية في عيد الميلاد (الكريسماس).



وبحسب الاستطلاع، الذي أجراه معهد "سيفي" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من الاتحاد الألماني لصناعات الأغذية، فإن 53% من الألمان لا يفعلون ذلك.



وبالنسبة لأولئك الذين يهادون بمواد غذائية، فإنهم - بحسب الاستطلاع - يفضلون المهاداة بحلويات على المشروبات الكحولية والأطعمة المعدة منزليا.



ووفقا للاستطلاع، فإن الأطعمة المعدة منزليا، مثل البسكويت أو المربى، تهادي بها النساء (41%) أكثر من الرجال (29%)، كما تهادي النساء

بالحلويات أكثر من الرجال (65% للنساء مقابل 53% للرجال)، بينما يفضل الرجال المهاداة بمشروبات كحولية أكثر من النساء (41% للرجال مقابل 34% للنساء).