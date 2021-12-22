أعلن ماتيا بينوتو رئيس فريق فيراري، المنافس في سباقات سيارات فورمولا1-، أن ميك شوماخر سيصبح سائقا احتياطيا للفريق في الموسم المقبل، وذلك مع استمراره في المنافسة مع فريق هاس.



وتجدر الإشارة إلى أن مايكل شوماخر، والد ميك شوماخر، كان قد توج بخمسة من ألقابه السبعة في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1-، بسيارة فيراري.



وقال بينوتو في تصريحات لقناة "آر.تي.إل" التليفزيونية الألمانية "ميك سيكون سائقا احتياطيا لفيراري، مثل أنطونيو جيوفيناتزي (السائق السابق لفريق ألفار روميو)."



وأضاف :"أنطونيو سيظل السائق الاحتياطي في بعض السباقات. وعندما لا يكون حاضرا، سيتولى ميك المهمة."



ويتوقع أن يكون ميك شوماخر 22/ عاما/ سائقا احتياطيا لتشارلز لوكلير وكارلوس ساينث في 11 سباقا خلال موسم 2022 .



وفي حالة غياب أي من السائقين عن فعاليات أي سباق بسبب إصابة أو وعكة صحية، سيشارك ميك شوماخر بسيارة فيراري.



وذكر بينوتو :"ميك سائق لفيراري، هو ينتمي لأكاديمية سائقي فيراري. أدى بشكل جيد مع هاس طوال موسم .2021 ونعتقد أنه سيصبح أفضل في المستقبل."



وأنهى ميك شوماخر موسم 2021 في المركز الأخير بدون رصيد من النقاط، وذلك في أول موسم له في فورمولا1-، لكنه غالبا ما تفوق في الأداء على زميله نيكيتا مازيبين.

