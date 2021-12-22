حنان عبدالمعبود



استنكرت الهيئة العامة للغذاء والتغذية ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن قيام أحد المطاعم بتقديم «لحوم خيول مريضة»، مؤكدة أن هناك جولات تفتيشية على جميع المنشآت الغذائية وأن هذه الجولات مستمرة على مدار 24 ساعة، ويتم من خلالها أخذ عينات للفحص الدوري للتأكد من مدى صلاحية المواد الغذائية للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات المعتمدة، مؤكدة أنه لم يتم ضبط أي واقعة مما تم تداوله.



وأكدت الهيئة في بيان لها «انه في حال وجود أي شكوى جدية تتعلق بالغذاء والتغذية فقد وفرت الهيئة العديد من الوسائل وذلك من خلال الحضور إلى أحد مراكز الهيئة في المحافظات أو زيارة موقع الهيئة الإلكتروني أو الاتصال الهاتفي أو المراسلة عبر تطبيق «واتساب» من خلال الرقم المخصص لذلك.



وأهابت الهيئة بالجميع لتحري الدقة في نشر الأخبار والمعلومات والحرص على الحصول عليها من المصادر الرسمية.