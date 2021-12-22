أرسل القمر الصناعي الصيني لعلوم الأرض، الذي تم إطلاقه مؤخرا، أولى صوره للاستشعار عن بعد، وفقا لما ذكرت الأكاديمية الصينية للعلوم، مطور القمر.



وباستخدام الأشعة تحت الحمراء الحرارية وأجهزة تصوير الإضاءة المنخفضة وأجهزة التصوير متعددة الأطياف، التقط القمر الصناعي صورا للعديد من المدن والمناطق، بينها بكين وشانغهاي ودلتا نهر اليانغتسي وبحيرة نامتسو في التبت وولاية آكسو في شينجيانغ وباريس في فرنسا.



ويعد القمر الصناعي SDGSAT-1 أول قمر صناعي لعلوم الفضاء في العالم مخصص لخدمة أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

وحسب الأكاديمية، فإن القمر مصمم لتوفير بيانات الرصد الفضائي من أجل مراقبة وتقييم ودراسة التفاعلات بين البشر والطبيعة وكذلك التنمية المستدامة.



ويمكن أن يعكس مصور الإضاءة المنخفضة أوضاع التنمية الاجتماعية والاقتصادية في أي منطقة بالإضافة إلى نمط المستوطنات البشرية، وذلك من خلال الكشف عن كثافة الأضواء الليلية وانتشارها.



أما المصور متعدد الأطياف، فيمكن أن يرصد مؤشر لون المياه وشفافية مختلف المسطحات المائية العكرة، مع استخدام البيانات متعددة الأطياف في تحليل التغيرات في الأنهار الجليدية وذوبان الثلوج والغطاء النباتي.



وإلى جانب ذلك، يمكن للمصور الحراري بالأشعة تحت الحمراء أن يقوم بمسح التغيرات في سطح اليابسة ودرجات حرارة المياه، علاوة على توزيع الطاقة الحرارية في مناطق المدن، وتوفير بيانات أساسية لزراعة المحاصيل ومكافحة الآفات والسيطرة على الأمراض.