بلغ متوسط العمر المتوقع للمرأة الصينية 80.88 سنة في 2020 ما يسجل ارتفاعا مقارنة بـ77.37 سنة في عام 2010، حسبما ذكر المكتب الوطني للإحصاء.



وذكر تقرير للمكتب الوطني للإحصاء بشأن نتائج مراقبة مخطط تنمية المرأة الصينية (2011-2020) أن الوضع الاجتماعي للمرأة الصينية قد تحسن بشكل كبير خلال العقد الماضي، كما أن شعورها بالإنجاز والسعادة والأمن قد زاد بشكل كبير.



وتم القضاء على الفجوة بين الجنسين في التعليم الإلزامي، مع بقاء معدل التسجيل الصافي للفتيات في سن الدراسة الابتدائية فوق 99.9 بالمئة لمدة ست سنوات متتالية منذ عام 2015، وهو نفس معدل تسجيل الفتيان.



ومع تحسين سياسات التوظيف وبدء الأعمال التجارية خلال العقد الماضي، تم توسيع قنوات التوظيف للمرأة، وشهد عدد النساء في القوى العاملة زيادة مطردة.



وكان هناك 67.79 مليون موظفة في وحدات العمل الحضرية العام الماضي، بزيادة 39.5 بالمئة عن عام 2010. وتمثل المرأة حاليا 43.5 بالمئة من إجمالي العمالة في الصين، وفقا للتقرير.



وعلى الرغم من إحراز تقدم تاريخي في تعزيز المساواة بين الجنسين والتنمية الشاملة للمرأة خلال هذا العقد، أشار التقرير إلى أن حماية حقوق المرأة ومصالحها في بعض المجالات لا تزال بحاجة إلى التعزيز