في شارع بدمشق ينحني أب ويقبل ابنته الصغيرة، ويقول لها معتذرا إنه لا يستطيع شراء الحلوى لأنه ليس معه نقود. عندئذ يتدخل رجل غريب وضعته الأقدار في الطريق ويعرض دفع الثمن.



كانت هناك كاميرا تصور الموقف سرا دون علم الرجل، ولم يكن الوالد وابنته سوى ممثلين يتقمصان الدور ببراعة.



انتشر اللقاء بعد ذلك على حسابات منصة "شوف" على الإنترنت.



تمت مشاركة مقطع الفيديو أكثر من 4000 مرة على موقع فيسبوك.



كان المشهد واحدا من عدة سيناريوهات تخرجها المنصة الاجتماعية بهدف لفت الأنظار وجذب الاهتمام لمحنة السوريين الذين يعانون بشدة بعد أكثر من عشر سنوات من الحرب الأهلية.



يعتقد مجدي توفيق، عضو منصة "شوف" الذي لعب دور الوالد في الفيديو، أن التجارب الاجتماعية التي تهدف لنشر نماذج من سلوكيات التعاطف والرحمة تعزز إيمانه بالمجتمع وثقته فيه.



يقول توفيق "في كتير عالم بتقول لسا في خير وحسستنا بشي نسيناه. ذكرتنا فيه على أكتر من تجربة وأنا كتير مبسوط على هاد الشيء يلي عم أقدمه".



وأضاف "أكيد باحس بفرح، باحس إن لسا في خير، لسا في شي حلو ببلدنا أو بشعبنا أو في حس خير لسا موجود".



وألحقت الحرب الأهلية الدمار بسوريا، وأسفرت عن مقتل مئات الآلاف وأرغمت الملايين على الفرار في أسوأ أزمة لاجئين منذ الحرب العالمية الثانية.



لكن طريق الأشواك بالنسبة لتوفيق بدأ قبل الحرب بزمن طويل من لحظة الميلاد عندما عثر عليه عامل نظافة في الشارع ونقله إلى دار لرعاية الأيتام.



وقع الاختيار على توفيق بشكل عشوائي لإجراء مقابلة ثم طُلب منه الانضمام إلى المنصة.



كانت المقابلة، التي كشفت للعاملين في منصة "شوف" صراعه مع الحياة، سببا دفع العاملين فيها لمنحه وظيفة في الفريق.



يحلم توفيق بأن يصبح ممثلا ويقول "باتمنى أحد يكتشف فيني موهبة التمثيل لأن عندي طموح وشغف. باتمنى حد يؤمن بقدراتي وموهبتي ويخرج قدراتي الداخليه حتى يكون منها شي حلو. يكون منها شي أنا ماني متخيله رغم إني عندي إمكانيات".