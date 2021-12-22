أعلنت منصة ميتا -فيسبوك سابقًا- عن رفع دعوى قضائية فيدرالية في محكمة كاليفورنيا لتعطيل هجمات التصيد الاحتيالي المُصمَّمة لخداع الأشخاص لمشاركة بيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بهم على صفحات تسجيل دخول مزيفة إلى فيسبوك وماسنجر وإنستجرام وواتساب.



وأوضحت ميتا، في منشور عبر المدونة الخاصة بها، أن التصيد الاحتيالي يمثل تهديدًا خطيرًا لملايين مستخدمي الإنترنت.



وتجذب هجمات التصيد الاحتيالي الضحايا إلى موقع ويب يبدو أنه يديره كيان موثوق به، مثل بنك أو تاجر أو خدمة أخرى. ومع ذلك، موقع الويب خادع ومزيف، وقد تم تصميم المحتوى المزيف للموقع لإقناع الضحية بإدخال معلومات حساسة، مثل كلمة المرور أو عنوان البريد الإلكتروني.



وأضافت ميتا: "تتزايد التقارير عن هجمات التصيد الاحتيالي في جميع أنحاء الصناعة ونحن نتخذ هذا الإجراء لكشف هويات الأشخاص الذين يقفون وراء الهجوم ووقف سلوكهم الضار".