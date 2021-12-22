بدأ السحب لأرقام الحظ ليانصيب عيد الميلاد "الكريسماس الأسباني" في دار أوبرا "تياترو ريال" في مدريد.



وهناك 4ر2 مليار يورو(7ر2 مليار دولار)في انتظار الفائزين المحظوظين.



وتستغرق عملية السحب من ثلاث إلى أربع ساعات، فيما يتم السحب أيضا على الكثير من الجوائز الأصغر.



وتبلغ قيمة الجائزة الرئيسية، التي يطلق عليها اسم "إل جوردو" أو "فات وان" أربعة ملايين يورو، لتذكرة كاملة. ويتم دفعها 172 مرة، حيث يتم بيع كل رقم من أرقام التذاكر الـ100 ألف، عدة مرات.



ويعتبر اليانصيب الأسباني ، الذي تم إطلاقه قبل أكثر من 200 عام، الأقدم في العالم وهو الأكبر بسبب إجمالي حجم المال فيه.



وهو حدث ضخم في أسبانيا، نظرا لأن الجميع تقريبا يشترون على الأقل ما تسمى بـ"ديسيمو" أي عشر التذكرة.



ويتابع جمهور بالملايين عملية السحب على الهواء مباشرة على شاشات التلفزيون.



