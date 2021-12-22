وقع انهيار أرضي في منجم لحجر اليشم في شمال ميانمار، ما أثار مخاوف من فقدان ما يصل إلى 100 شخص .



وأفادت خدمات الطوارئ وشهود عيان بأن عمال المنجم كانوا يجمعون الأحجار في منطقة هباكانت الغنية باليشم في ولاية كاشين عندما دفنهم انهيار طيني.



وكانت مخلفات التعدين قد سقطت في وقت سابق في بحيرة وتسببت في الانهيار الأرضي، وفقا لما قاله داشي ناو لاون المسؤول في مؤسسة تنمية شبكة كاتشين التي كانت تساعد في جهود الإنقاذ.



وقال المسؤول إن عمال المنجم انجرفوا إلى البحيرة.



وصرح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عبر الهاتف بأنه "ربما يصل عدد المفقودين إلى قرابة 100 شخص، وفقا للعمال الذين فروا من الانهيار

الأرضي". ولم يتمكن من تأكيد أي حالة وفاة بعد.



يشار إلى أن ميانمار هي واحدة من أكبر موردي اليشم في العالم، ويحظى الحجر بشعبية خاصة في الصين. ووقع الانهيار الأرضي في المنطقة التي تعد مصدر معظم أحجار اليشم.



ويعد قطاع استخراج أحجار اليشم غير منظم، ويعمل عمال المناجم في بعض الأحيان في ظروف تهدد حياتهم.