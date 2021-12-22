عبدالعزيز الفضلي



أكدت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» أن التنسيق والتواصل مستمران بين وزارتي التربية والصحة حول نظام الدوام المدرسي فيما يخص الفترة الدراسية الثانية والتي ستبدأ في فبراير المقبل، بعد عطلة منتصف العام الدراسي، مشيرة إلى أن وزارة التربية مستعدة لجميع الاحتمالات من خلال خطة وضعتها تتركز على ثلاثة محاور منها العودة الكاملة أو الاستمرار على نفس نظام الفصل الأول الحالي أو العودة للتعليم عن بُعد «أونلاين» والذي يعد آخر العلاج «الكي».



وأضافت المصادر: نأمل في العودة الكاملة خلال الفصل الثاني غير أن الأوضاع الصحية والسلطات الطبية هي التي تحدد ذلك وبما تراه مناسبا، لافتة إلى أن العودة ستكون مشروطة بموافقة وزارة الصحة.