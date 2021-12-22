أمير زكي

واصل قطاع الأمن الجنائي جهودهم الرامية إلى التصدي للمواد المخدرة بأنواعها سواء تلك المتعلقة بتهريب المخدرات أو ترويجها أو تصنيعها، حيث داهم يوم امس مصنعا لتصنيع المواد المخدرة نوع كيميكال، وضبط بداخله على نحو 34 كيلو من المادة التي تدخل في تصنيع الكيميكال وشخص من غير محددي الجنسية يدير عملية التصنيع.



واستنادا الى مصدر أمني، فإن معلومات وردت الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن شخص من أرباب السوابق يدير مصنعا كبيرا لتصنيع المواد المخدرة في منطقة سعد العبدالله، وعليه تم عمل التحريات التي أكدت صحة ما ورد الى ادارة المكافحة، وتم استصدار اذن نيابي ومداهمة المنزل في ساعة متقدمة من فجر امس.



وأضاف المصدر: تم توقيف المتهم والعثور على مادة الكيميكال المخدرة وكذلك مواد اخرى تدخل في تصنيعها، الى جانب اكياس معبأة للبيع بها المخدرات عبارة عن شبو وهيروين وسائل مخدر الى جانب ميزان حساس ومبلغ 2000 دينار حصيلة بيع.



وأكد المصدر استمرار التحقيقات مع المتهم للوقوف على كيفية تهريب هذه الشحنة الكبيرة إلى داخل البلاد.