عبدالحميد الخطيب



أكد المطرب يوسف العماني من خلال برنامج «البوشية» أن التنويع في الاعمال الغنائية أمر ضروري من اجل إرضاء جميع الأذواق، وقال: بعض الفنانين عندما يغني يكون «مدرسة» ويفهم الجمهور ماذا يريد، لذا نجده عندما يقل التفاعل مع أغنياته «يسوي أكشن» حتى يظل الجميع في تفاعل دائم معه.



وتابع: الفن رسالة ويجب ان نوصلها الى الناس، وهذا ما تعلمته من الفنان الراحل يوسف المطرف، وأتذكر أنني عندما نويت طرح أغنية باسم «فوق القمة» البعض قالوا «شايف نفسه» لكن بعد نزول الالبوم نفس الذين انتقدوني اعتذروا عندما سمعوا الاغنية وفهموا المغزى من الاسم: يوسف المطرف، رحمه الله، هو قدوتي، وأول من علمني العود، وأول واحد «زفني» وأنا صغير بعد غنائي أمامه «كشفوا سر الهوى» بسرعة، حيث قال لي «في احد لاحقك.. غني شوي شوي»، مشددا في نفس السياق على ان الاغاني الشعبية الكويتية حاضرة بقوة في المهرجانات والاعراس التي تقام في الخارج، مشيرا الى أن اغلب الناس في الاعراس يطلبون الاغاني القديمة.



وعن التلحين، أوضح العماني قائلا: قدمت كملحن عددا من الأعمال، ومنها مع الفنانة ميريام فارس في أغنياتها الخليجية الناجحة، مستدركا: ميريام كانت بالنسبة لي تحديا، وصدمت العالم معها لأنني جعلتها تغني بـ «ستايل كويتي» وهي مطربة لبنانية، و«سوت» بصمة، كما لحنت لفرقة ميامي أغنية «أنا اليوم بستانس» وهي من كلماتي أيضا، وجعلت ابو خالد الفنان عبدالله الرويشد يغني بالمغربي والفرنسي، وكانت تجربة حلوة.